Folk zvezda Tanja Savić govorila je u današnjem prazničnom izdanju emisije "Premijera - Vikend specijal" na koji je način sa porodicom kao mala slavila Božić u rodnom Radincu kraj Smedereva i tom prilikom priznala da su njeni roditelji bili šverceri, čemu su se nasmejali svi u studiju Pinka!

Sve je bilo skromno, ali tradicionalno, s puno ljubavi.

- Božić je izgledao tradicionalno... Mi smo bili mamini pilići, unosila je žitarice u kuću. Tata je sa bratom išao po badnjak, kao i svake godine. To još uvek rade, ja ne živim više sa njima, samo mesim hleb, ne znam pitu, testo nikako ne znam da razvučem. Sve je bilo namireno zahvaljujući mojim roditeljima, mi smo mnogo vezani. Svi se trudimo da tih dana budemo zajedno, na okupu, to sve bude lepo. Tradicionalna hrana, običaji, sve što običaji nalažu - prisetila se Tanja.

Njeni sinovi više ne pišu Deda Mrazu, a Tanja je svojevremno pisala. Takođe, priznala je da su njeni roditelji švercovali lutke, što je do suza nasmejalo voditelje Nemanju Vujičića i Bojanu Lazić.

- Više ne pišu pisma Deda Mrazu, ja sam im Deda Mraz. Ja sam baš bila skromna devojčica, moji roditelji nisu imali mogućnosti koliko ja imam danas, nisam mogla ni da tražim. Uvek sam želela da meni i sestri majka kupi Barbiku, ona je uvek govorila:"Sledeće godine". I 1993., kada je bila inflacija, moja sestra i ja otkrijemo pun paket lutki, sve Barbike. Oni su švercovali to, ja to sad pričam na televiziji (smeh). Ja tu Barbiku nikad nisam videla, a švercovali su je. Takvi su nekad bili roditelji, ne kao mi sada. Mi preterujemo, to nije nikako dobro. Naši roditelji su nas tako vaspitavali i šta nam sad fali?! Možda ne bismo bili ovako skromni, da cenimo to što imamo. Naša deca... Daj Bože da cene. Današnja deca su robovi novih tehnologija, telefona...

