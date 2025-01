''Bivši muž nije u kontaktu s decom, ne želi'' Ekskluzivno priznanje Tanje Savić na Božić: Šalje im poruke jedino kada kupi nova kola, da se pohvali

Muzička zvezda Tanja Savić gostujući u božićnom izdanju emisije "Premijera - Vikend specijal" kod Bojane Lazić i Nemanje Vujičića priznala je da njeni sinovi nemaju skoro nikakav kontakt sa njihovim ocem, njenim bivšim mužem Dušanom Jovančevićem, s kojim je svojevremeno imala najveću životnu dramu, kada je decu bez njenog znanja odveo kod sebe u Australiju i s majkom im zabranio svaki kontakt.

Posle nekoliko godina muke i teške patnje, Tanji se osmehnula sreća - našla je partnera Muhameda Mukija Bešića, koji joj je najveći oslonac i podrška, ali ne samo njoj, već i njenim sinovima, što joj je posebno značajno.

- Oni itekako vide oslonac u njemu, meni je drago zbog toga. U pravi momenat je došao u njihov život. Baš kao što sam želela da bude, tako je na kraju sve i ispalo. Neki ljudi su pokušavali da mi se mešaju u vezu, da me savetuju kako to nije dobro da se pojavljuje novi čovek u životima dece, da to nije dobro za njihov razvoj. Sebe sam poslušala u toj situaciji i stvarno nisam pogrešila. Savetujem svima da, ukoliko se razmišljaju o tome šta će ako nađu novog partnera, to nije jednostavno, ali slušajte sebe. Vaša deca će reagovati onako kako ih vi postavite, to sve bude dobro na kraju, ukoliko postavite dobar temelj - objasnila je Tanja, koja se potom prisetila svih praznika koje zbog razmirica sa bivšim mužem nije bila u prilici da provede s decom, već sama.

- Pokušavam svakog dana to da nadoknadim, žao mi je zbog toga što se dogodilo. I danas kada sam se probudila rekla sam:"Bože, hvala ti, moja deca su sa mnom", čim sam se probudila otrčila sam u njihove sobe, izgrlila sam se i izmazila sa njima. Jako su mi falili.

Na pitanje da li je njihov otac u kontaktu sa sinovima, Tanja je u "Premijera - Vikend specijalu" priznala:

- Nije u kontaktu. Mislim da ni ne želi da ima preterani kontakt, osim ako kupi neka nova kola, pa da se pohvali njima... Mislim da je to jedini razlog kada on njima šalje neke poruke - iskrena je bila Tanja.

- Svesni su svega, sada imaju malo više godina, mogu sami da pročitaju ljude, ne samo što se tiče njihovog oca. Oni u svom malom životu su toliko toga pregurali i preživeli, sigurna sam da znaju sada mnogo dobro da pročitaju ljude - zaključila je pevačica.

Autor: D.T.