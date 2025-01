Ovo su svi momci Milice Todorović: Prava ljubav joj je bio kolega, a onda je smuvala glumca, manekena, a zbog jednog je završila kod psihijatra (FOTO)

Pevačica je otkrila da ima novu ljubav i da bi uskoro mogla da stane na ludi kamen

Pevačica Milica Todorović otkrila je da je ponovo zaljubljena i da ima novog dečka. Naime, u Amdži šou postavljeno joj je pitanje kada će se udati, a kum Stevan Anđelković ju je odao kada je Miličin ljubavni život u pitanju.

- Pričamo mi stalno o tome, imamo kandidata, mislim da je sad blizu - rekao je Steva.

- Hvala ti, kume, za ovo večeras - šalila se pevačica, ali nije demantovala kuma da ima dečka.

Inače, emotivan život pevačice uvek je interesovao javnost, a imala je iza sebe nekoliko turbulentnih veza. Poslednju vezu imala je sa bivšim manekenom Lazarom. Iako su u javnosti izgledali srećni, posle raskida saznalo se da su se pevačica i maneken dosta razlikovali i drugačije gledali na vezu, te i da je zbog toga usledio krah.

- Postajalo joj je sve teže da prećuti to što joj smeta. U njemu nije prepoznala nikakvu ozbiljnost niti želju da grade ozbiljniju budućnost. Lazar je želeo da izlaze, da se provode, putuju i zezaju, a ona je odavno u fazi kada joj treba sklad, mir i parter sa kojim će imati želju da osnuje porodicu. Kod njega to nije osetila, a poslednje nedelje bile su joj nepodnošljive. Smetalo joj je kada je zagrli i poljubi, te je počela sve ređe da se viđa sa njim. Umesto da sa njom razgovara o odnosu, nastavio je da se ponaša klinac. Tada je pukla, našla se sa njim i ostavila ga. I dalje se prate na društvenim mrežama, ali je definitivno kraj - tvrdi izvor za "Alo".

Pre manekena, bila je zaljubljena u glumca Petra Strugara, s kojim je Milica uplovila u vezu krajem 2019. godine i raskinula nakon pet meseci veze.

- Konj je presudio. Konj nas je sastavio, on nas je i rastavio. Šalim se. Kad ne ide, onda ne ide. To je jedini emotivni promašaj koji sam imala. Nismo se slagali energetski. Ja sam na jednoj strani, on je po ceo dan s konjima i to je to - rekla je Milica.

Miličina prva ljubav je Nenad Jovanović, pevač s kojim je bila dugo u emotivnoj vezi još kao klinka. Njih dvoje zajedno su se takmičili u "Zvezdama Granda".

- Nenad se oženio, mi smo bili mladi tada i drago mi je što smo ostali u dobrim odnosima. Živela sam kod njih, njegova mama me je čuvala kao svoje dete. Nešina sestra mi je jedna od najboljih drugarica - rekla je Milica jednom prilikom.

Njen sledeći dečko bio je Rade Kovačević, brat Saše Kovačevića. I o njemu je Milica imala samo lepe reči.

- Kod mene je sve trajalo četiri godine. Jednom mi je tata rekao: "Ti, sine, doguraš do četiri i ćao". Rade je predivan dečko, dobrodušan, kao i njegova porodica. Ne postoji plan kako da ostaneš s nekim u dobrim odnosima posle raskida, jednostavno se tako desi - rekla je pevačica.

Pevačica je bila u vez njenu romansu s koreografom Milošem Paunovićem, s kojim je bila skoro pet godina.

- Svakako da je veza sa Milošem uticala i na to da profesionalno napredujem. Učio me je plesu, glumi, svašta se od njega može naučiti - ispričala je jednom prilikom. Vest da pevačica i koreograf više nisu zajedno odjeknula je u medijima, naročito što su svi očekivali da će se, posle pet godina veze, venčati. Kako su tada navodili izvori bliski Milici, odluka da se iseli iz njegovog stana se krčkala dugo. Donela ju je više razumom nego srcem, zbog čega joj je bilo dodatno teško da preboli zajednički život koji su imali. Pevačici je navodno trebala pomoć psihijatra nakon raskida.

Pevačica je jednom prilikom kod Ognjena Amidžića pričala o momcima s kojima je bila i naglasila da je sa mnogima prošla veliku torturu.

- Imala sam i ja manipulatore u svojim vezama! Ponižavali su me, ucenjivali, govorili mi da bez njih ne vredim ništa, ubijali su mi ego i samopouzdanje! Sve su radili da se osećam se osećam nesigurno, a izbegavali moje pokušaje da raskinemo, prosto su me emotivno manipulisali. Ali to sam shvatila i naučila, a to sada više ne može tako - govori Milica, ali nije želela da precizira na kog bivšeg momka je mislila.

Autor: N.B.