Evo zbog čega je Vesna Zmijanac odbila da snimi ovo pesmu: Dospela kod Cece i nastao pravi HIT

Jedan od najvećih evergrinova Svetlane Cece Ražnatović, pesmu "Idi dok si mlad", trebalo je da snimi Vesna Zmijanac, koja je sada otkrila pravu istinu.

Naime, već godinama kruži saga o pesmi koju je Ceca snimila u svojoj 22. godini, a koja ju je vinula u zvezdana nebesa i u sam vrh.

Vesna je gostujući u Amidži šou, ispričala da je njen tadašnji emotivni partner bio jako ljubomoran, jer se u pesmi pominje mlađi čovek.

- Cecina pesma "Idi dok si mlad", pisana je za mene, ali sma odbila da je otpevam zbog tadašnjeg dečka koji je sumnjao da ga varam sa mlađim zbog reči te pesme. Jel to istina? - upitao je Ognjen.

Vesna je bez zadrške priznala da je tačno da je odbila da snimi pesmu zbog dečka, odnosno da joj je on zabranio.

- Istina je, pa da. Šta to ti "Idi dok si mlad". Ceca je tada bila skroz klinka, i peva nekom idi dok si mlad... Meni je bilo zabranjeno to da snimim, jer se to po pesmi odnosilo na nekog ko je mlad, a ovaj gospodin nije baš bio mlad i tako - otkrila je Vesna.

Inače, Ceca je svojevremeno otkrila kako je pesma dospela u njene ruke.

- Vesna Zmijanac je trebala da snimi pesmu "Idi dok si mlad". Međutim, nije joj se svideo tekst, ali joj se dopala melodija. Baš u to vreme smo moja sestra Lidija i ja otišle da preslušamo nove pesme kod Marine Tucaković. Vesna nije tada otpevala tu pesmu i ja sam je odmah na prvo slušanje prihvatila. Samo sam rekla: "To je to" - rekla je Ceca Ražnatović jednom prilikom za domaće medije.

Autor: N.B.