Evo kako je Danica Crnogorčević izgleda pre udaje: Isplivala slika iz njene prošlosti (FOTO)

Pevačica etno pesama Danica Crnogorčević već u ranoj mladosti se zaitersovala za duhovnu muziku, pa je tako bila članica etno grupe, a kako kažu mnogi od tada se nije previše promenila, već je negovala skromnost od tada.

Danica Crnogorčević je poznata kao interpretatorka duhovne muzike, uz to je i popadija. Etno pevačica je u braku sa đakonom Ivanom Crnogorčevićem i ima troje dece.

Etno-grupa "Zora" je zvanično osnovana 2003. godine, ali su počeli sa nastupima tri godine kasnije. Grupa je imala 11 članova, a među njima je bila i tada Danica Nikić, danas Danica Crnogorčević. No, Danica je napustila grupu i krenula u solo vode.

Vikipedija piše da je diplomirala istoriju umetnosti, a da je za duhovnu muziku počela da se zanima još na časovima veronauke u osnovnoj školi u Ulcinju. Srednju muzičku školu završila je u Beogradu i, kako se ističe, „dve godine za redom osvajala je specijalno prvo mesto kao solista na državnom takmičenju “Zlatna Sirena” u Beogradu“. Danica se bavila i glumom, a završila je školu glume u pozorištu “Duško Radović”, takođe u Beogradu.

Danica je pre nekoliko godina kasnije postala poznata javnosti kao omiljena pevačica Novaka Đokovića zbog pesme "Veseli se srpski rode".

Osim toga, medijima jeprivuklo pažnju i to što je popadija jer je u braku sa đakonom Ivanom Crnogorčevićem i ima četvoro dece. Ona je svojevremeno je pričala kako je biti popadija.

- Ja sam jedna od mnogih koje su se ostvarile na oba polja, tako da deca i porodica uopšte nisu prepreka, ako se, naravno, udate ili oženite osobom koja vas podržava u vašem radu i koja vam pomaže da ostvarite svoje želje i planove vezano za taj posao. Ako vas voli, onda svakako da će to podržavati i biti uz vas. Moj suprug i ja smo zajedno u ovome što radim, imamo i zajedničke projekte. On ima velikog dara za pisanje, ne samo pesama nego uopšte. Između ostalog, autor je i pesme koja je doživela veliku popularnost kod naroda. To što sam mlada postala majka i što već imam troje dece, to je najveće bogatstvo koje mladi treba da steknu što ranije, a ne da čekaju da se „nažive”. A odluka je svakako bila udaja za mog supruga i naše ljubavi, koja se temelji prvenstveno na ljubavi prema Gospodu - ispričala je jednom prilikom Danica i dodala:

– Otkad smo stupili u bračnu zajednicu, živimo odvojeno. Uglavnom sami vodimo brigu o našoj deci, naravno, bake i deke su uvek tu da nam pripomognu - izjavila je etno pevačica.

