SMRT ELVISA PRISLIJA JE ŠOKIRALA SVET: Umro na WC šolji u 42.godini, a od prizora njegovog tela mrtvozornici ostali u šoku

Elvis je umro 1977. godine , ali je svet i dalje njime očaran, zaintrigiran, jer je posedovao neku magičnu privlačnost.

Elvis Prisli bio je američki pevač, glumac i kulturni ikona, često nazivani „kralj rock'n'rolla“. Njegova karijera, koja je počela sredinom 1950-ih, zauvek je promenila muzičku industriju. Njegov specifičan spoj različitih muzučkih zanrova doveo je do toga da postane globalni fenomen. Sa hitovima poput „Heartbreak Hotel“, „Hound Dog“, „Jailhouse Rock“ i „Can’t Help Falling in Love“, Elvis je osvojio srca obožavalaca širom sveta. Osvojio je brojne nagrade, a prodao je više od 600 miliona albuma. Osim muzičke karijere, Elvis je bio i uspešan filmski glumac.

Smrt rok zvezde i danas intrigira

Suštinske činjenice su da je oko 14:30 popodne 16. avgusta 1977. njegova verenica Džindžer Olden lutala po vili Grejslend u Memfisu u Tenesiju u potrazi za njim. Prisli je trebalo da se sprema da ode na svoju najnoviju turneju, ali Džindžer je bila sve zabrinuta, jer ga nije videla neko vreme.

A onda je primetila da su vrata kupatila razbijena. Pogledala je u sobu i, kako se kasnije prisećala u svojim memoarima, „stajala sam paralizovana dok sam gledala scenu“.

"Elvis je izgledao kao da mu se celo telo potpuno smrzlo u sedećem položaju dok se naslanjao na komodu, a zatim je pao napred, u tom fiksnom položaju, direktno na glavu," sećala se Džindžer.

Pričala je kako mu je "lice bilo umrljano, ljubičaste boje", dok su mu oči "gledale pravo napred i bile krvavo crvene".

Pozvana je hitna pomoć, a onesvešćena superzvezda je prebačena u Baptističku Memorijalnu bolnicu u Memfisu u Tenesiju gde su lekari pokušali da ga ožive. Njihovi napori su propali i Elvis Prisli je proglašen mrtvim u 15:30, nešto više od sat vremena nakon što je pronađen.

Kada je Elvis umro, svet je tugovao - ali je ostalo mnoštvo misterija. Više od bilo kog drugog, veliko, kontroverzno pitanje koje se nadvija nad čitavom ovom pričom od tada do sada je, jednostavno, kako je Elvis Prisli umro?

Smrt Elvisa Prislija šokirala je svet. Kada je Elvis umro, sam predsednik Džimi Karter je dao izjavu u kojoj je izjavio da je pevač „trajno promenio lice američke popularne kulture“. U međuvremenu, skoro 100.000 zapanjenih ožalošćenih pojavilo se na njegovoj pogrebnoj povorci.

Ali u haosu neposredno nakon smrti ikone, zanemarene su određene mračne činjenice u vezi sa stvarnim uzrokom njegove smrti, a pitanje kako je Elvis umro nadvilo se nad sećanjima i odavanjem počasti.

Istog popodneva kada je Elvis umro, tri lekara koji su radili u tandemu - Erik Mjurhed, Džeri Fransisko i Noel Floredo - izvršili su njegovu autopsiju. Obdukcija je trajala dva sata i dok je još bila u toku, Francisko je preuzeo na sebe da se oglasi za štampu.

On je izvestio da su "preliminarni nalazi autopsije" pokazali da je Elvis Prisli umro od "srčane aritmije" - srčanog udara - i da nema dokaza da su lekovi igrali bilo kakvu ulogu u njegovoj smrti.

U stvari, to nije bio potpun odgovor na pitanje kako je Elvis Prisli umro. Obdukcija nije bila završena u vreme Franciscove izjave i nijedan drugi lekar nije pristao na ovo saopštenje za javnost.

U vreme smrti zvezde, on je bio veoma gojazan.

Njegova naklonost prema prženoj hrani i puteru od kikirikija i sendvičima od banane i drugoj nezdravoj hrani bila je dobro poznata i patio je od nekoliko bolesti uključujući dijabetes, visok krvni pritisak i glaukom. Ipak, iako je njegova loša ishrana možda doprinela njegovom lošem zdravlju, postojao je duži odgovor na pitanje kako je Elvis Prisli umro.

Tajne u toksikološkom izveštaju

Čak i kada se prvi put obratio novinarima, Francisko je bio bombardovan istim pitanjem: da li je obdukcija pokazala bilo kakve znake zloupotrebe droge?

Samo nekoliko nedelja pre smrti Elvisa Prislija, trojica pevačevih bivših telohranitelja objavila su knjigu u kojoj su tvrdili da je zvezda dugo bila zavisna od amfetamina. Sa svoje strane, Francisko je pokušao da izbegne pitanje, tvrdeći da „konkretan uzrok Elvisove smrti možda neće biti poznat nedelju ili dve do laboratorijskih analiza“, i dodajući: „U ovakvim slučajevima moguće je da određeni uzrok nikada neće biti poznat."

Međutim, kada se toksikološki izveštaj konačno vratio, izgledalo je kao da su lekari pokušavali da zataškaju. Rezultati su pokazali da je u vreme smrti Elvisa Prislija, njegova krv sadržavala toksine iz deset drugih lekova.

Zloglasni dr Nik

Elvis Prisli je prvi put postao zavisnik od amfetamina negde u svojim ranim dvadesetim. Ove supstance su bile legalne u Sjedinjenim Državama do 1965. godine, ali je Prisli, koji je takođe patio od nesanice, ubrzo uzimao i antidepresive da bi mu pomogao da zaspi noću. Do kasnih 1960-ih, Prisli je postao potpuno zavisan od droga koje je koristio da bi ga "podigli" pred koncert i "spustili" pred spavanje. U tome mu je pomagao jedan doktor.

Kralj rokenrola je prvi put sreo dr Džordža C. Nikopulosa, takođe poznatog kao „Dr Nik“, 1967. godine. Nikopulos je ubrzo postao Preslijev lični lekar, putujući s njim u Las Vegasu i snabdevajući ga amfetaminima i barbituratima.

Kao što je Nichopoulos kasnije objasnio, „Elvisov problem je bio u tome što u tome nije video ništa pogrešno. Osećao je da time što je lekove dobijao od doktora, nije običan svakodnevni narkoman koji uzima nešto sa ulice." Međutim, neki su na Nikopulosa gledali samo kao na pomoćnika.

Između 1975. i 1977. doktor je napisao recepte za 19.000 doza lekova za Prislija. Od januara do avgusta 1977. prepisao je više od 10.000 doza.

Tri godine nakon smrti Elvisa Prislija, Nikopulosu je suspendovana medicinska dozvola. Godine 1981. suđeno mu je zbog prevelikog prepisivanja lekova pacijentima.

Međutim, 1995. mu je licenca konačno trajno oduzeta.

Kasnije je ustanovljeno da je srčani udar bio krivac za smrti Elvisa Prislija.

Bilo kako bilo, mnogi fanovi Prislija okrivili su Nikopulosa za smrt svog idola i dobio je brojne pretnje smrću u narednim godinama. Ipak, iako je doktor sigurno poslao Prislija na put njegove smrti, stvarni uzrok njegove smrti može biti još tragičniji.

Jedan od neželjenih efekata produžene zloupotrebe barbiturata je teška konstipacija. Pošto je u stvari pronađen nagnut u blizini toaleta, vrlo je moguće da je, dok se naprezao da obavi nuždu, previše pritiskao svoje ionako slabo srce. Naprezanje u kombinaciji sa njegovom gojaznošću, drugim bolestima i zloupotrebom droga možda je dovelo do toga da Prisli doživi fatalni srčani udar u toaletu.

Ta teorija ostaje, kao i sve druge, neizvesna. Pitanje uzroka smrti Elvisa Prislija barem je donekle obavijeno velom misterije.

Osvrt njegove ćerke na momenat kada ga je pronašla mrtvog

U svojim posthumno objavljenim memoarima, Lisa Mari Presli ispričala je srceparajući trenutak kada je pronašla mrtvog oca Elvisa Preslija.

Elvis je podlegao srčanom udaru na svom imanju Grejslend u Memfisu u Tenesiju 16. avgusta 1977. godine, kada je njegova jedina ćerka imala samo devet godina.

Kada je njen otac sahranjen, napisala je:

'To je bio prvi put da sam zaista osetila gubitak, ali više od svega, osećala sam da sam zaglavljena sa ovom ženom', napisala je u vezi sa svojom majkom Prisilom.

Ssećala se da je osetila da nešto nije u redu onog jutra kada je njen tata umro.

Otrčala je u očevu sobu, gde ju je zaustavio prijatelj Džo Espozito.

„Tata ti je bolestan“, rekao joj je pre nego što je utrčala u njegovo kupatilo, gde je na podu ležao Elvis koji nije reagovao.

"Pokušala sam da potrčim do njega, ali me je neko zgrabio i povukao nazad", napisala je.

Majka četvoro dece, koja je pored Rajlija rodila sina Benjamina i ćerke bliznakinje Finlija i Harper, napisala je: „Bilo je toliko puta da sam ga pronašla dole na podu ili da nije mogao dobro da kontroliše telo."

Opisala je mučnu scenu poslednjeg jutra svog oca.

„Stajali su iznad njega, pomerali ga okolo i pokušavali da rade na njemu", pisala je i dodala:

„Vrištala sam o prokletom ubistvu. Znala sam da nije dobro. Onda su me izveli iz sobe."

Bolničari su pokušali da ga ožive.

"Ppočela sam da vrištim da ga želim, da mi je potreban, počela sam da šutiram i udaram svakog ko me je zadržavao, pokušavajući da pobegnem od njih, ali mi nisu dozvolili."

Priznala je da joj je drago što nije videla njegovo lice, verujući da bi joj to bila još veća trauma.

Liza Mari je potom nastavila da ima buran odnos sa svojom majkom.

Dok je bila živa, Rajli je primetila da njena majka nikada nije "obradila gubitak" Elvisa.

„Sigurno sam znala da joj je celog života slomljeno srce. Sećam se kada sam bila mala ljuta na Elvisa što je ostavio majku i što je naneo sav taj bol", napisala je glumica.

U jednom odlomku, Lisa Mari je rekla za Elvisa: „Osećala sam da bi moj otac mogao da promeni vreme. On je za mene bio bog. Izabrano ljudsko biće.'



Autor: N.B.