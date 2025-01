Ovo je najviše boli: Naša pevačica progovorila o karijeri, suprugu kojeg krije od javnosti, pa priznala šta joj smeta

Otvorila dušu!

Danica Krstić se pre dve godine udala, kada je sudbonosno “da” izgovorila izabraniku Nikoli, koji je po zanimanju stomatolog. Oni su prošle godine saznali da će postati roditelji dečaka.

- Rad na sebi mi je pre trudnoće pomogao da sve gledam potpuno drugačije, a trudnoća se desila kao zdrav nastavak celog tog procesa. Da se svašta nešto promenilo zbog trudnoće, jeste i pretpostavljam da će se tek menjati, ali ono što je meni bilo bitno jeste da sve to prigrlim i uživam u ostvarivanju majčinske uloge i da uspem da sačuvam neku lepu i zdravu energiju za koju sam se jako potrudila da je steknem- kaže Danica.

Na pitanje koja je najveća želja koju je ispunila sebi u 2024. godini, te šta priželjkuje da joj donese 2025, Danica kaže:

- Jedna od životnih želja mi jeste bila da se ostvarim kao majka, realizacija toga je krenula 2024. godine, a Bože zdravlja desiće se da zvanično postanem roditelj početkom 2025. godine. Naravno volela bih da naše dete ne bude jedinče kao ja, a moj suprug Nikola je realno divan čovek koji je prilično okrenut i usmeren ka porodici, tako da mislim da je to sjajna podloga da imamo veliku i skladnu porodicu. Ono što bih još volela da se desi u 2025. je i neki dobar muzički projekat, ali shodno situaciji nisam još uvek sigurna šta je realno a šta ne, tako da moraću da pričekam još koji mesec da bih znala kakve će mi mogućnosti biti u narednih godinu dana.

Ona se osvrnula i na to da li je tokom građenja uspeha, usput izgubila neke dugogodišnje prijatelje.

- Iskreno nisam ispratila da mi je neko od bliskih ljudi ispario iz života, da jeste verovatno bih shvatila, jer ako ne shvatiš da je neko blizak otišao, onda možda i niste bili tako bliski. Inače, nisam konfliktna osoba i retko se interesujem za tuđe živote, naravno izuzeci su porodica i prijatelji, tako da ko kome šta prašta ili ne prašta nije moj problem, jer smatram da svako odgovara za sebe. Svako ko želi da živi sa takvim teretom na duši da ne zna da oprosti, ima pravo na taj izbor, ali smatram da je nažalost ta osoba na velikoj muci.

- Treba da shvatimo da smo ljudi od krvi i mesa i da je život takav da svi nekad napravimo greške, poenta je da shvatimo grešku i da se iskreno pokajemo kada napravimo problem i izvinimo se, jer nama kao ljudima nije dato da sudimo, već da praštamo i da se trudimo da živimo po nekim već opšte poznatim moralnim načelima. Lično verujem da je univerzum skrojen tako da postoji viša sila koja deli pravdu na osnovu svog suda.

Danica kaže da joj je rutina tokom 2024. bila da se moli Bogu da nekada uspe da se naspava.

- Veoma sam srećna i ispunjena, jer smatram da sve što mi je potrebno, pošteno sam zaradila. Kada kažem “zaradila” ne mislim na bilo šta materijalno. Prethodna godina mi je na životni put donela za iskušenje i ozbiljan zadatak osvešćen rad na sebi i lično usavršavanje, bilo mi je bitno da dostignem stanje spokoja i mira, jer sam shvatila da to nisam imala, pa verovatno od detinjstva. Desio se ozbiljan proces sazrevanja i prepakivanja prioriteta, tako da onog trenutka kada sam isprocesuirala sve što mi je bilo na tanjiru dugi niz godina uspela sam da dođem do željenih rezultata i za sada ništa ne bih menjala- iskrena je ona.

Danica je uložila mnogo truda u očuvanju naše tradicije. Upitana da li bi nekada u budućnosti eksperimentisala i snimila nešto sa folk pevačima, Danica je odgovorila:

- Iskreno nisam imala takve planove. Kako sam starija sve me više vređa kolektivna nesvest i needukovanost. Često je znalo da me uvredi to što ljudi ne shvataju razliku između umetnika i komercijalnih pevača. Pre svega jako mi je tužno kada dobijem pitanje u kojoj kafani radim, jer je ljudima neshvatljivo da i u ovakvo vreme postoje koncertni pevači, koji ne žele da svoju umetnost smeste u ambijent kafane, diskoteke ili nekog restorana. Moji principijalni stavovi su me do sada skupo koštali, ali ja ne želim da budem izvođač koji će dozvoliti da nešto što je naša kulturna zaostavština bude uniženo zbog kolektivne nesvesti i nevaspitanja naroda. Pored ljute i teške borbe, raduje me to što sa druge strane postoje ljudi koji podržavaju moj rad, razumeju ga i cene, jer zahvaljujući našim zajedničkim naporima naša tradicionalna muzika kao deo našeg kulturnog identiteta će imati jedno lepo mesto na sceni, kako joj i dolikuje.

Autor: N.B.