Dok sam snimala ovo buknuo je jos jedan veliki pozar 15 minuta od nas i nadamo se da ce sve biti ok. Kod kuce smo na sigurnom i nadamo se samo i molimo Bogu da se nece pribliziti i prosiriti. To je to za sada, javljam sutra kakva je situacija, a sada cu da probam da sastavim barem sat vremena sna, jer je ovo jedna nocna mora!!! LA 💔😔