NIKOLA PEKOVIĆ SPREMA SVADBU S DEVOJKOM ZBOG KOJE JE OSTAVIO ŽENU: Čim je podneo zahtev za razvod braka, počeo sa pripremama, a ovo su detalji (FOTO)

Proslavljeni košarkaš već neko vreme ne deli život s doktorkom s kojom je u braku od 2016, a ostavio ju je zbog žene s kojom živi na njenom imanju u okolini Beograda.

Nikola Peković podneo je zahtev za razvod braka od supruge Violete Peković i već se sprema da se oženi novom devojkom s kojom već nekoliko meseci živi, o čemu je Kurir prvi i pisao. Kako se saznaje, proslavljeni košarkaš i njegova buduća supruga (čije ime i prezime je poznato našoj redakciji) nedavno su viđeni na ručku u jednom restoranu na Ibarskoj magistrali.

Nikola Peković promenio život:

Sve ukazuje na to da će u njemu biti svadbeni ručak, navodi naš sagovornik.

- Peković je kompletno promenio svoj život, može se reći iz korena. To nije više isti čovek kakav je bio. Ostavio je ženu koja mu je rodila dete i sada planira ženidbu s javnosti nepoznatom ženom. Sve će to biti u strogoj tajnosti. Ona je takođe bila u braku, ali se razvela. Sve prijatelje koje je imao je zaboravio i maksimalno se posvetio novom životu. Može se reći da Nikola živi drugu mladost, i to mu i te kako odgovara. Jako se zaljubio i sve je ostavio zbog druge žene. Iako sudski još uvek nije slobodan muškarac, to ga ne sprečava da živi sa svojom partnerkom i da zajedno putuju. Viđeni su s prijateljima i u Crnoj Gori. Ona je član nekih organizacija i zajedno učestvuju u tim akcijama - priča sagovornik blizak Pekoviću.

Proslavljeni košarkaš i njegova još uvek zakonita žena, doktorka radiologije Violeta, upoznali su se 2015. godine, a već u junu sledeće godine venčali su se na gala proslavi u Bečićima. U februaru naredne godine dobili su sina. Na njihovom svadbenom slavlju u luks hotelu bilo je oko 400 zvanica. Poslednjih godina turbulentan odnos doveo je do toga da se rastanu. Svako je krenuo svojim putem. Violeta je uspešan i cenjen lekar na primorju. Ona se dosad nije oglašavala o razlazu s bivšim sportistom. Nekadašnji košarkaš već mesecima nije u Crnoj Gori, a navodno sa izabranicom boravi u okolini Beograda, gde ona ima porodično imanje.

Peković se već neko vreme trudi da ne skreće pažnju na sebe i pokušava da živi mirnim i povučenim životom.

U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt s Pekovićem, ali njegov broj telefona poznat redakciji bio je nedostupan. Sa druge strane, njegova još uvek zakonita supruga nije odgovarala na naše pozive i poruke.

