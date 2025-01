Milica Todorović nakon priznanja o DEPRESIJI, otkrila kako se bori s teškim situacijama: Često popijem nešto za smirenje, pa...

Pevačica Milica Todorović još je bila maloletna kada je pobedila u “Zvezdama Granda”, pa je na javnoj sceni skoro dve decenije.

Milica Todorović je sada otvoreno pričala o svemu što je prošla, zašto je usrećuju male stvari i zbog čega ne voli izlaske u provod. Iako je viđamo na raznim veseljima gde je galantne ruke, ona kaže da voli da kiti muzičare.

- Nikad u životu nisam bila stipsa i mislim da postoji zakon univerzuma da ako daš, uvek će ti se vratiti. Vaspitana sam tako da uvek budem kulturna, takva sam osoba i naravno da me i danas začudi bezobrazluk. Mnogo je ljudi ušlo na estradu, pa se pokvarilo, ali nije to slučaj i sa mnom. Hvala Bogu što sam ostala normalna i prizemna i ponosim se time.

Milica kaže da joj život koji vode javne ličnosti, naročito pevači ne prija uvek. Tu je dosta stresa, neprospavanih noći i života u koferima.

- Međutim, ovaj naš posao je lud i ja često popijem za smirenje. Tako se opuštam, priznaje ona i objašnajva da život pevača nije glamur kako to mnogima izgleda sa strane.

- Javne ličnosti su uvek pod budnim okom medija, pa nas stalno snimaju na kvarno i onda ispada da su javne ličnosti ovakve i onakve. Nismo mi jedini koji popijemo, pa nastane tako neki paparaco. Inače, ne volim da pijem, ali nekad uzmem. Od jedne čaše se napijem, pa mi nije dobro, kaže pevačica koja kroz smeh otkriva da nema sredinu:

- Ili tako jedna čaša ili ništa, ne volim taj osećaj kao da sam omamljena. Ili jedna čaša, ili kad sam uznemirena nešto ovako za smirenje i to je to.

Milica kaže da ne voli izlaske, verovatno zbog toga što su oni često posao i što već dugo nastupa.

- Što se tiče tih estradnih okupljanja, nisam tip koji izlazi. Možda sam u životu pet puta izašla u grad. Imala sam izlazak jednom kada mi je ispao zub. Konobar mi je dao šot, pa sam pala. Zub koji se lepio mi je otpao, ali dobro. Imala sam problema sa zubima, pa sam ih posle skroz i uradila.

Todorovićeva kaže da se desilo da izađe u provod obučena u kućnu varijantu.

- Jednom me je drug izvukao iz kuće, izašla sam u patikama i u helankama napolje. Pošto smo bili kod njega kod kući, terali su me da idemo na after. Ja najviše volim kad sam kod kuće, a oni su me tada terali. Na kraju izađemo u kafanu, sreća pa sam znala hostesu, koja me je sakrila da me narod ne vidi. Na kraju sam pevala kao da sam u pidžami. Elem, generalno mi je buke preko glave, 20 godina se to dešava oko mene i nije mi do izlazaka toliko - rekla nam je Milica koja je nedavno priznala da je ponovo srećna u ljubavi.

Podsetimo, pevačica nedavno otvorila dušu, te otkrila da je imala trenutke kada je pomislila da će ostaviti pevanje i karijeru. Njena nova pesma pod nazivom "33" dosegla je neverovatnu popularnost u veoma kratkom roku, a sada je otkrila kome je ta numera zapravo posvećena.

- Ja sam skoro pričala o jednom težem periodu života i zato sam rekla da je pesma "33" negde moja životna pesma. Zašto? Zato što me tek prošle godine stigao taj neki "burn - out", kako bi smo ga već nazvali, iliti na srpskom "sagorevanje", gde sam osetila da onako polako tonem i da me muzika umara i da me umaraju ljudi, ne izlazi mi se na binu da pevam, ne daju mi se intervjui.

Autor: Nikola Žugić