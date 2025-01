Vrelo, vrelije, Jovana Jeremić: Kraljica šera pozirala u mini suknji i leopard čarapama pozira u ogledlu od zlata (FOTO)

Jovana Jeremić je privukla veliku pažnju prošle godine kada je izveštavala sa američkih predsedničkih izbora.

Voditeljka Jovana Jeremić je otkrila da uskoro planira ponovo posetu toj zemlji što je mnoge iznenadilo. Ona je zapalila mreže svojom novom objavom gde zajedno sa ćerkom pozira ispred ogledala u leopard čarapama i bundici. Inače oko nje je sami luksuz i pozlaćeno ogledalo.

Voditeljka je obukla mini crnu haljinu a preko nje se ogrnula luksuznom bundom. Na nogama je nosila čizme do kolena, ali ono što je posebno upadalo u oči su leopard čarape koje nosi voditeljka "Jutra sa dušom".

Pored voditeljke bila je tu i ćerkica koja je takođe bila u leopard džemperu a na glavi je nosila kapicu.

- Uskoro spremna za Ameriku - napisala je oina ne otkirivajući svojim pratiocima koji će biti povodd njenog sledećeg putovanja.

Skoro je mreže zapalila informacija da je Jeremićeva na poklon dobila vilu u Grockoj od svog dečka Dragana Stankovića. Mnogima je bila prava enigma da li je biznismen prepisao vilu na njeno ime a sada je ona dala i odgovor svima:

-Moja vila je dobila i lokaciju, na Guglu piše "Vila Jovane Jeremić". Koju javnu ličnost znate da ima isto to? Pa samo kraljica šera bre, pa to je zato što su me dirali gde ne treba. Da li je moje, nije moje, na čije je ime? To je sada geografski pojam - Vila Jovana, to je sada mesto okupljanja i razvodnjavanja, mesto gde se ide u bitku i u rat, rekla je Jovana Jeremić, prenosi Blic.

Ona je nedavno otkrila kako je poželela vilu od svog partnera i detaljno je opisqala kako bi volela da ona izgleda.

- Volela bih da se ove godine uselim u veliku kuću sa bazenom i da ta kuća bude, po mogućstvu, na Senjaku. Jedna lepa vila da to bude. Naravno da bih volela da ta vila bude na moje ime, ali ako ne, može i na njegovo. Bitno mi je samo da uživam. Posluga se podrazumeva. Bitno mi je da imam ženu koja će da kuva i da čisti, moje je da šefujem - ističe Jeremićeva.

Autor: Nikola Žugić