Nakon razvoda ne prestaje da šokira: Čeda Jovanović objavio emotivnu poruku, a sve zanima kome je posvećena (FOTO)

Političar Čeda Jovanović nedavno se razveo od supruge Jelena posle 25 godina braka. On je sa bivšom ženom dobio četvoro dece, a vest o njihovom razvodu iznenadila je javnost, budući da su delovali veoma skladno.

Nakon razvoda Čeda je veoma aktivan na društvenim mrežama, gde redovno deli fotografije i snimke iz privatnog života, te u izdanjima u kojima ga do sada i nismo viđali.

"Jedna beogradska hauba koja menja dan pred nama, ljubim vas i grlim, vi znate zašto. Dobro jutro", napisao je on.

Inače, Čeda je o razvodu od supruge nedavno govorio i tom prilikom je istakao da ljubav među njima nije ugašena.

"Tačno 25 godina bezuslovne ljubavi. Nešto se čoveku desi što ne može da sanja, a ne da živi, a ja sam to živeo. To mi je nešto najsvetije što imam i tako će biti dok dišem. Jelena mi je rodila četvoro divne dece. Mene je kao čoveka beskrajno inspirisala i ja samo o tome mogu da mislim i govorim. Te formalnosti me nikada nisu interesovale, nema veze i to je ok. Ja ne brojim vreme, zaista, valjda je svakome bilo očigledno da je ona moj svet. Život je i ovakav i onakav, a u najvećoj meri je ono što mi od njega napravimo zato ništa osim ljubavi ne može za mene da postoji, ako govorimo o Jeleni - pričao je političar za "Kurir" i dodao:

"Mi smo odrasli ljudi sa svojim životima, potrebama i ništa nije vrednije od čiste ljubavi i ona se ne sme prodavati nekim jeftinim kompromisima, u nekom balkanskom krpežu u kojem jedan život živiš na slici, a drugi u realnosti. Kao i do sada ja bih nju da sačuvam za sebe koliko je to moguće i ne bih da nas gledam u vestima onako kako sam gledao druge parove kako su se raspadali u mržnji. Koliko god to bilo ludo, ona je i dalje osoba koju beskrajno volim, nikada nisam razmišljao o životu bez nje, uostalom kao i ona. Svakome je teško na svoj način i ja bih tu da pomognem koliko mogu ne samo zbog dece, prijatelja, društva, nego pre svega, zbog nje. Ja ne mogu da podnesem da živimo, a da ja gledam kroz nju i ona kroz mene kao da ne postojimo", poručio je.

Autor: N.B.