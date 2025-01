Ljudi imaju novu muku: Sani Armani progovorila o katastrofalnim požarima u Los Anđelesu! Evo šta se dešava s njenim domom!

Strahoviti požari zahvatili su Los Anđeles, a nekadašnja voditeljka Sandra Drašković, poznatija kao Sani Armani, koja godinama živi u Americi, progovorila je o čitavoj situaciji.

- Juče je naredba za evakuaciju podignuta tako da sam uspela da se vratim u svoj stan. Situacija sa vazduhom je značajno bolja. Vetar je imao udela u katastrofi koja nas je zadesila, ali je imao u svoju dobru stranu jer pročistio vazduh - rekla je Sandra i istakla da je policijski čas na snazi.

- Policijski čas je na snazi u određenim delovima grada, naročito onim pogođenim požarima. On traje od 18 sati popodne do 6 sati ujutru i iskrena da budem, jako mi je drago što se to dogodilo jer u ovoj celoj katastrofi koja je zadesila ljude, najmanje što nam je bilo potrebno su dodatni problemi sa kriminalom. Tako da je policijski čas uveden zbog krađa i zaštite imovine i ljudi u krajevima u kojima još nije izdato naređenje za evakuaciju.

Ona je istakla da ljudi pomažu jedni drugima u ovoj nevolji i da joj je zbog toga srce puno.

- Međutim, ono što je zaista jedna divna stvar u celoj ovoj katastrofi jeste što su se ljudi organizovali da pomognu jedni drugima. I to je i najvažnije i mnogo bolja slika od kriminala i pokušaja krađa koje su se dešavale – rekla je Sandra za FullScreen Media.

