Nakon razvoda i dva porođaja izgelda kao avion: Ela Dvornik pokazala obline, a evo kako je nekada izgledalav (FOTO)

Ela Dvornik ćerka je legendarnog pevača Dina Dvornika, a njen život je od malih nogu bio interesantan javnosti. Ela je sve to kasnije pametno iskoristila i pretvorila u unosan posao. Počela je sa pisanjem i snimanjem blogova, postala izuzetno aktivna na društvenim mrežama, a danas je jedna od najplaćenijih influensera.

Svoj život je u jednom trenutku potpuno ogolila javnosti, a njeni pratioci su imali prilike da prate detalje odnosa sa Čarlsom od početka do kraja njihove ljubavi.

Ela je javno govorila o njihovom odnosu, redovno objavljivala fotografije sa venčanja i svakodnevnice, ali i uspomene sa dve ćerkice koje je bračni par dobio u braku. Sve se promenilo kada su zauvek stavili tačku na svoj odnos i razveli se, a Ela se posvetila sebi i svom poslu, te su danas njene objave iz privatnog života veoma retke.

Prepoznatljiva je po iskrenosti i ne podilaženju trendova i pravila, te je mnogi nazivaju kontroverznom.

Ako je sudeći po fotografijama, influenserka danas, nakon razvoda i dva porođaja izgleda nikad bolje. Pre nekoliko godina javno je govorila o nezadovoljstvu zbog viška kilograma, te je sa pratiocima podelila i proces isisavanja sala iz stomaka, poznatijim kao coolsculpting.

Coolsculpting često zovu i nehiriruška liposukcija, a deluje po principu kriolipolize, odnosno, jedinstvenom tehnologijom zamrzava i eliminiše masne ćelije. Područja koja mogu da se tretiraju ovim tretmanom su stomak, bokovi, podbradak, masno tkivo ispod zadnjice, unutrašnji i spoljašnji deo butina, kolena i gornji deo leđa.

Ela nakon eliminisanja masnih ćelija redovno posećuje teretanu i redovno trenira, a danas je ponosno pokazala kako izgleda njeno telo nakon dva porođaja.

Na licu je, pretpostavlja se, uradila nekoliko sitnih korekcija, kao što je uvećanje usana.

Podsetimo, Ela je otkrila nedavno na jednoj konferenciji da nikada nije završila srednju školu, te da je napustila Privatnu umetničku školu u Zagrebu kad je bila drugi razred kako bi snimala seriju "Rođaci".

- Sve vreme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa. Koliko god ljudi mislili da je to greška, mislim da sam stvarno naučila puno o životu time što sam na neki način morala da nađem nešto u čemu sam dobra bez nekakvog znanja, hajmo reći. Sve vreme sam nalazila to nešto što bi me ispunilo i na kraju sam došla do ovog i drago mi je, iskreno - govorila je Ella.

Serija "Rođaci" nije ugledala svetlost dana, tj. nikada se nije počela prikazivati.

