Doživeo porodičnu tragediju, pa dobio tumor na mozgu: Od životne priče Igora Lazića Nigora će vam se zalediti krv u žilama!

Na ovo niko neće ostati imun!

Pevač Igor Lazić Nigor imao je tokom života nekoliko tragedija koje su ga slomile, a priča koja ledi krv u žilama jeste vezana za dete njegovog brata.

Naime, Nigor je ispričao u svojoj ispovesti ranije zbog čega ga je zadesilo nekoliko tragedija, kao i šta je tome prethodilo.

- Teško mi je o tome da pričam i jako čudno, misliće neko da sam poludeo. Imao sam nešto što sam morao da čuvam i da to čuva mene, i to niko nije smeo da dira. Moj otac je to našao i pomisilo da je droga, pa sam ja poludeo što je on to uzeo u ruke.

- Ubrzo posle toga počele se da se ređaju tragedije. Iznenada mi je bratu umrla ćerka, koja je imala trinaest godina. Pre toga mi je otac stradao u saobraćajnoj nesreći kao pešak.

Onda sam se ja razboleo, dobio tumor na mozgu i lečio se godinama. Bio sam sam sa sobom neko vreme i borio se svojim nekim demonima - rekao je on u jednoj emisiji, te je dodao:

- Možeš ili da se predaš ili da ideš dalje. To je život. Otkud mi znamo šta je realno. Možda ovo što mi sad razgovaramo nije realno. Možda smo dva čipa u matriksu, a ne znamo da li ima nešto posle ovog života. Treba verovati da ima i da je tamo nešto lepše.

Autor: S.Z.