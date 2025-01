Pre šest godina, Ana Kokić i Nikola Rađen su na Božić odlučili da stave tačku na njihov brak, a njihov razvod je 2019. godine iznenadio domaću javnost.

Ana Kokić, naša poznata pevačica i bivši vaterpolista Nikola Rađen su tada izdali saopštenje u kom su naveli da su doneli zajedničku odluku da se raziđu i stave tačku na brak u kom su dobili dve ćerke.

Razvod Ane i Rađena dogodio se na najradosniji hrišćanski praznik, Božić, kada je od advokata stigla i zvanična potvrda. Iako je od rastanka prošlo šest godina, sportista je prilikom gostovanja u jednoj emisiji istakao da je Ana majka za primer.

Naime, oni su se nedavno na reviji modnog dizajnera Bate Spasojevića sreli, a Rađen je kao pravi džentlmen kada je ugledao Anu ustao i srdačno se pozdravio sa Anom i još jednom dokazao da su njih dvoje u sjajnom prijateljskom odnosu.

Nedavno je, gostujući u "Amidži šouu" otkrio koja mu je omiljena pesma njegove bivše supruge, Ane, što je iznenadilo mnoge.

- Nek bude "Psiho", dobra pesma - rekao je Rađen u emisiji "Amidži šou".

TEKST PESME "PSIHO"

Samo te gledam i ne treba mi mnogo Da shvatim, nemaš pojma sa kim imaš posla To što sam mirna u tvojoj senci strogo Tako će biti dok ne kažem ti dosta Samo te gledam i ne treba mi mnogo Da shvatim, nemaš pojma sa kim imaš posla To što sam mirna u tvojoj senci strogo Tako će biti dok ne kažem ti dosta. I Jekyll postane Hyde Lako potamni sjaj Moje promene došle su tiho Ako nam loš bude kraj Ako me povrediš znaj Shvatićeš koliki sam psiho