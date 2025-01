Sandra Afrika otkrila u kakvom je odnosu sa Stanijom, pa progovorila o nastupima u dijaspori: Razlikuje se u...

Iskrena do koske!

Sandra Afrika, naša poznata pevačica, sinoć je nastupila na otvaranju kluba Asmina Durdžića, na kom se našla i njegova devojka, rijaliti zvezda Stanija Dobrojević.

Ovom prilikom, Afrika je sumirala utiske u razgovoru sa Jocom novinarom.

- Ja sam malo promukla, dani i dani rada su u pitanju, tako da nije ni čudo. Ja se nikada ne naspavam, tako da, meni treba malo više sna, ali toga nema. Osmeh je tu, ja sam uvek raspoložena - rekla je Sandra, a onda se osvrnula na nastup na otvaranju kluba Asmina Durdžića:

- Bilo mi je prelepo stvarno. Moram da pohvalim klub, prelepo je stvarno...Nema neke preterane razlike, razlika je u nekih desetak pesama koje se onako malo promene, nešto se drugačije sluša u Austriji, nego u Srbiji. U principu je taj neki zvuk, južnog vetra, pevam i moje pesme i pesme mojih kolega, tako da ima svega kada ja pevam - rekla je ona.

Sandra se ovom prilikom osvrnula na susret sa Stanijom Dobrojević, s kojom je imala žestok verbalni okršaj pre nekoliko godina na "Zadrugoviziji".

- To je možda drugi susret, jer smo se kod Amidžija videli...Kompliment mi je svakako od Stanije, muškarci moraju malo i da laskaju. U svakom smislu hvala, ali nismo se mi nešto ni svađale. Imale smo tu neku razmenu mišljenja, nismo se poklopile u tom nekom razmišljanju i to je to. Nema tu mesta za nešto više, ništa posle toga nije bilo - rekla je Sandra.

Autor: Nikola Žugić