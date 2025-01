Trudim se da joj ne smetam: Željko Šašić otvoreno progovorio o svom odnosu sa ćerkom Sofijom, pa otkrio zbog čega nije bio gost na njenoj reviji!

Naš poznati pevač Željko Šašić za emisiju "Premijera vikend specijal" otkrio je u kakvim je odnosima sada sa svojom ćerkom Sofijom.

Reporter emisjie "Premijera vikend specijal" uključio se u emisiju sa našim poznatim pevačem Željkom Šašićem.

On je otkrio svoje planove koje je spremio za godinu koja nam dolazi.

- Voleo bih da radim neke nove stvari, koje do sada nisam. Neke interesantne projekte, ove klasične sam nekako prevazišao - otkrio nam je pevač.

Kakva je bila prošla godina za tebe?

- Jako dobra, žao mi je što mi godine jako brzo prolaze. Nadam se da će i ova biti tako dobra.

Da li možemo da očekujemo nove pesme?

- Pa da ti kažem godina je kratka, možda se i desi.

Nisi se pojavio na Sofijinoj reviji, u kakvim ste odnosima?

- Sofija nije planirala da zove nas, zvala je samo žensko društvo. Sprema jubilej neki, tada ću biti gost. Uvek sam joj podrška. Ona to radi sa puno energije, ne razumem se u te stvari, pa se trudim i da joj ne smetam.

Kako ti je na ljubavnom polju, i da li bi ponovo stao na "ludi kamen"?

- Sve je super. To se nikad ne zna, sve je to život. Klizao sam sa ludog kamena više puta, ali sve to život nekako posloži. nije uvek prijatno.

Koji ti je od padova najteže pao, kada si se okliznuo na tog "ludog kamena"?

- Ne želim da se prisećam iskreno. Ne mogu to da poredim, sve ti zavisi od životnog doba. Taj intezitet varira stalno.

Za čim u životu žališ?

- Ni za čim. Neko ima predispozicije da napravi nešto veliko, neko da živi u prikrajku, ali i to je nečiji život. Treba samo da se poštujemo.

- Kako gledaš na to da mnoge javne ličnosti žive u brakovima u kojima nema ljubavi, i sve je zbog šoubiza?

- To je njihova privatna stvar, mada tu je onda više interes. Treba jasno definisati te odnose. Možda im je to fetiš.

Osvrnuo se i na nastupe u inostarnstu svojih kolega, koji kako se spekuliše u javnosti, imaju sve manje posla, diskoteke se zaključavaju, a njihove cene su vrtoglave.

- Mogu da kažem da ne znam kako je u svetu. Mora da je kriza na zapadu. Cene se određuju tržišno, staviš kartu i to je to. To je bilo dok sam ja nastupao.

