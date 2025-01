Melina u atraktivnom izdanju pozira, a nakon što je njena ćerka Đina podelila sliku, društvene mreže su se usijale (FOTO)

Melina Džinović čest je model na ćerkinim objavama, a ni ova kao ni mnoge predhodne, nije prošla nezapaženo. Društvene mreže su se usijale, dok su se pozitivni komentari samo nizali.

Modna kreatorka Melina Džinović nakon razvoda od Harisa Džinoviča veoma je aktivna na društvenim mrežama.

Naime Đina Džinović, ćerka Harisa i Meline, objavila je nedavno sliku svoje majke u šik izdanju i napravila pometnju na mrežama.Melina je pozirala u crnoj, kratkoj, dekoltiranoj haljini, a ceo stajling upotpunila je čizmama preko kolena u braon nijansi i raspametila sve.

"Moja mama je bolja riba od svih nas zejedno" - napisala je Đina Džinović u svojoj objavi.

Prisetimo se, poznati bračni par se razveo prošle godine, nakon 22 godine braka. Ta vest tada je šokirala javnost, a to ih je i dovelo do toga da mesecima budu u žiži javnosti. Inače, ljubavna priča Harisa i Meline i započela je 2002. godine, kada je dizajnerka bila na trećoj godini studija. Njihove emocije su odmah planule, a iako ne vole da pričaju o svom privatnom životu, Haris je u jednom od retkih intervjua priznao da su se "jednostavno našli". Njima lično razlika u godinama nikada nije smetala, dok to ne možemo da kažemo za Melinine roditelje, tako se jednom prilikom Haris dotakao i te teme:

- U početku, njeni roditelji su imali strašan otpor. Posebno zbog velike razlike u godinama - pričao je svojevremeno Haris u intervjuu za "Gloriju" i dodao da je sve to Melina teško podnela:

- Sećam se da sam joj govorio: "Proći će to brzo! Videćeš, kad saznaju da si trudna, sve će biti drugačije! Upravo je bilo tako. Sad su ludi od sreće što su dobili unuku - istakao je Haris Džinović i dodao da je nakon nekog vremena sve bilo u najboljem redu.

