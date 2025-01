Voleo je Dunav, pecanje... Legenda narodne muzike živeo je na Dedinju, a mir nalazio u vikendici u Krčedinu, evo kako ona izgleda (FOTO)

Šaban je za života najviše vremena provodio u vikendici, gde je odmarao, družio se sa bliskim prijateljima, a u neposrednoj blizini je i pecao

Legenda folk muzike Šaban Šaulić, iako je imao vilu na Dedinju, najviše vremena volio je da provodi u Krčedinu. Šaban je za života najviše vremena provodio u vikendici, gde je odmarao, družio se sa bliskim prijateljima, a u neposrednoj blizini je i pecao. Uvek je govorio da je tu njegov mir. Iako se šuškalo da planiraju da posle njegove smrti prodaju vikendicu, Šabanova udovica je izričito odgovorila.

- Ta vikendica se neće prodati! Zašto bi prodali tu kuću? Ne, to nije tačno - kazala je ranije Goca.

Imao je svoj brod koji je nazvao po svojim unucima: Luka, Una, Ema. Živeo je za svoju porodicu, ženu Gocu, decu, a unučad su mu donosila najveću radost.

Podsetimo, pored vikendice koju je Šaban obožavao, tu je i vila na Dedinju koja odiše luksuzom, a u ovoj vili ostala je da živi njegova žena Goca Šaulić.

Šaban i Goca Šaulić kupili su vilu pre nekoliko godina vilu koja ima preko 600 kvadrata, a za čiju su kupovinu i renoviranje uložili skoro milion evra. Fasada u bež-beloj nijansi ukombinovana sa braon elementima, posađena trava i ogromna tamnozelena kapija odaju utisak ozbiljnog novčanog ulaganja. Velelepno zdanje poseduje četiri spavaće sobe, tri kupatila, dve kuhinje, veliku dnevnu sobu i podrum.

Udovica pokojnog kralja folka Šabana Šaulića Gordana Goca Šaulić otvorila je dušu tri godine nakon njegove smrti i priznala da su posle tragedije koja ih je zadesila mnogi bliski ljudi njegovoj porodici okrenuli leđa.

Iako mu oni pravi i istinski prijatelji odaju počast na koncertima, pojedini su, kako Goca Šaulić tvrdi, prosto nestali.

- Masa ljudi je nestala iz našeg života, to moram da kažem, čak i neki bliski ljudi, kumovi - rekla je udovica Šabana Šaulića na početku, tužna zbog činjenice što su je pojedini zaboravili.

- Samo su nestali, ali to valjda tako bude kad čovek doživi tragediju. Tada se isfiltriraju ljudi, ali oni pravi su ostali i sećaju ga se na pravi način. To je dokaz kakav je on bio čovek, koliko veliki umetnik. Ljudi prepoznaju to i poštuju, kao Marija Šerifović, Saša Matić. To u meni budi lepo sećanje - navela je ona tada za "Republiku".

Autor: N.B.