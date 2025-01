One nisu htele da se odreknu svog prezimena: Ove pevačice su ispoštovale tradiciju, a evo koje su posle udaje zadržale devojačko

S obzirom na to da su pojedine dame izgradile i formirale karijeru sa devojčakim prezimenom, odlučile su da ne uzmu suprugovo prezime

Nezaobilazno pitanje koja okolina upućuje svakoj budućoj nevesti glasi: kako ćeš se prezivati? Iako živimo u sredini u kojoj se podrazumeva da žena na venčanju uzme muževljevo prezime, drugačija je situacija kada su u pitanju žene koje se bave javnom poslom. S obzirom na to da su pojedine dame izgradile i formirale karijeru sa devojčakim prezimenom, odlučile su da ne uzmu suprugovo prezime. Međutim, postoje i one koje ispoštovale tradiciju i promenile prezime, ali i one koje su na devojačko dodale muževljevo.

Nataša Bekvalac nije puno razmišljala kada se udavala za Ljubu. Ona je tada uzela prezime Jovanović, ali u javnosti se i dalje predstavlja kao Bekvalac. Ona je uzela i prezime trećeg muža Lazukić, ali je posle razvoda ponovo vratila Bekvalac.

Lepa Brena je 1992. godine stala na ludi kamen sa teniserom Slobodanom Bobom Živojinovićem, a nakon udaje dodala je suprugovo prezime uz devojačko - Fahreta Jahić Živojinović.

Ana Nikolić udala za repera Stefana Đurića Rastu i uzela je muževljevo prezime.

"Ja sam prava Srpkinja, iz srca Srbije i kod mene se podrazumeva da sam uzela muževljevo prezime", rekla je Ana posle udaje za Rastu. Ipak, brak nije dugo trajao, pa su se Rasta i Ana razveli.

Svetlana Ceca Ražnatović je bez razmišljanja uzela prezime pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana. Njeno devojačko prezime je bilo Veličković.

Iako mnogi misle da je Ana Kokić zadržala devojačko prezime, istina je drugačija. Ana je otkrila da je udajom uzela muževljevo prezime i da u dokumentima prezivala Rađen, bar dok se nisu razveli.

Takođe mnogi ne znaju da je Jelena Tomašević dodala prezime svog partnera poznatog glumca Ivana Bosiljčića.

"Ja sam dodala muževljevo prezime, ali iz nekog razloga svi me i dalje zovu Jelena Tomašević. Suprug i ja se šalimo da mi je to umetničko ime, a privatno Tomašević Bosiljčić", priznala nam je Jelena.

Ana Sević je ostavila svoje devojačko prezime kada se udala za Darka Lazića, pa nije bilo potrebe da ga menja kada su se razveli. Da su Ana i Darko posle burnog razvoda ostali u odličnim odnosima pokazuje činjenica da je voditeljka bila kod bivišeg muža na svadbi, a kako se provela pogledajte ovde.

Anabela Atijas dok je bila u braku sa Gagijem Đoganijem nosila prezime Đogani. Posle razvoda, mirnu luku je našla kraj Andreja Atijasa a danas nosi i njegovo prezime.

Autor: N.B.