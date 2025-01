Dosadna si više sa skidanjem: Elu Dvornik razapeli na mrežama zbog golišavih slika, usledio njen ŽESTOK ODGOVOR (FOTO)

Ela Dvornik, ćerka legendarnog pevača Dina Dvornika, dovela je liniju do savršenstva, te se novim izgledom pohvalila na društvenim mrežama.

Iako je dobila lavinu pohvala na račun izgleda, neki pratioci su joj zamerili što objavljuje golišave fotografije.

- Neka mi stoji tu snimak prvog meseca, da mogu uporediti za pet meseci šta će biti (plot twist – udebljam se), napisala je Ela.

- Dosadna si više sa skidanjem i promovisanjem nemorala, napisala joj je jedna korisnica Instagrama, a Ela joj je odmah odgovorila:

- Tako je. Nemojte živeti zdravo…Sedite kući i komentarišite drugima da su nemoralni, napisala je Ela.

Podsetimo, Ela je otkrila nedavno na jednoj konferenciji da nikada nije završila srednju školu, te da je napustila Privatnu umetničku školu u Zagrebu kad je bila drugi razred kako bi snimala seriju "Rođaci".

- Sve vreme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa. Koliko god ljudi mislili da je to greška, mislim da sam stvarno naučila puno o životu time što sam na neki način morala da nađem nešto u čemu sam dobra bez nekakvog znanja, hajmo reći. Sve vreme sam nalazila to nešto što bi me ispunilo i na kraju sam došla do ovog i drago mi je, iskreno - govorila je Ela.

Autor: N.B.