15. januara 2000. godine, u "Interkontinentalu", ubijen je Željko Ražnatović Arkan i to naočigled njegove supruge, muzičke zvezde Svetlane Cece Ražnatović, koja je bila udaljena svega nekoliko metara.

Od kada su se prvi put pojavili kao par, ljubav pevačice Svetlane Cece Ražnatović i komandanta "Tigrova", Željka Ražnatovića Arkana, bila je maltene svakodnevno tema medija.

Ipak, mnogi ne znaju kako su se njih dvoje zapravo upoznali:

- Upoznao nas je Oliver Mandić na jednom događaju. Pošto je tada kružila izmišljena priča da me je Arkan ošišao, Željko mi je rekao: "Jesi li ti ta zvezda koju ja redovno šišam?" Bila sam istraumirana, uplašena. Ušeprtljala sam se! Nastavili smo da se viđamo, a ja sam ga prva poljubila! U Željka se nisam zaljubila zbog njegove moći, već u njega kao čoveka, u njegove ljudske kvalitete, karakterne osobine, fizički izgled... Mene interesuje neko ko će uspeti emotivno da me pokrene i da me usreći, a ne koliko je moćan i koliki mu je bankovni račun.

Nakon što su zakazali svadbu, sve oči su bile uprte u par koji je bio do te mere popularan da su njihovo venčanje pratili čak i "BBC" i "CNN", međutim, ono što mnogi nisu znali, a što je Ceca tek nedavno otkrila jeste da su neposredno pred svoj najradosniji dan ona i Arkan doživeli veliki gubitak:

- Izgubila sam bebu u trećem mesecu trudnoće. Željko i ja smo čekali bebu pre nego što smo se venčali. Svadbu smo zakazali u februaru, a ja sam pre toga ostala u drugom stanju. U međuvremenu sam, nažalost, izgubila bebu. Dogovorili smo se da ne pomeramo datum svadbe, pa smo sudbonosno „da" izgovorili kada smo i planirali, 19. februara 1995. godine - ispričala je Ceca, prvi put govoreći na ovu temu.

Iako joj je otac pretio da će je se odreći ukoliko se bude udala za Arkana, Ceca je bila nepokolebljiva da sa njim osnuje porodicu, pogotovo jer je znala da će ga, čim ga budu upoznali,odmah zavoleti.

"Svadba veka" kako je mnogi i dan danas nazivaju, održana je 19. februara 1995. godine. Nakon molitve za srećan put, kolona od čak 60 džipova uputila se u Žitorađu, odakle je Ceca rodom.

Printscreen YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Printscreen YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Printscreen YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Printscreen YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Printscreen YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Printscreen YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Printscreen YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Printscreen YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Printscreen YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Printscreen YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Previous Next

Željko je bio odeven u crnogorsku narodnu nošnju, dok je Ceca nosila srpsku. Nakon što je "prodala mladu", Cecina sestra Lidija postala je bogatija za nekoliko hiljada maraka, zlatne satove, a kako se pričalo i prsten sa Arkanove ruke i dijamante. Kada su ispoštovani svi običaji, Ceca se presvukla u venčanicu, te se par uputio u Beograd gde je, u crkvi Svetog Arhangela Gavrila, obavljeno crkveno venčanje. U ogromnoj beloj venčanici sa dugačkim šlepom, Ceca je plenila lepotom, dok je Arkan nosio uniformu srpskog oficira i veliki krst oko vrata.

Ceca nikada nije krila i često priča na temu vantelesne oplodnje kojoj se podvrgla zbog problema da zatrudni.

- Oboje smo želeli decu. Imala sam samo 22 godine kad sam otkrila da imam problem da zatrudnim, pa sam otišla u bolnicu "Narodni front" na vantelesnu oplodnju. Moj pokojni suprug me je podržao i učestvovao sa mnom u kompletnom programu, iako je bilo evidentno da on nije imao problem, budući da je već imao sedmoro dece - ispričala je ona.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Nakon borbe za potomstvo, Ceca i Željko su u decembru 1996. godine postali roditelji dečaka kojem su dali ime Veljko, a zatim su u maju 1998. godine dobili i ćerku Anastasiju.

Ipak, bez obzira na to što se udala i živela život iz snova, pevačica nije zapostavila ni svoju karijeru, te je za vreme njihovog braka objavila nekoliko albuma koji su postigli ogroman uspeh. Spotovi su se samo nizali, a svaka pesma bi momentalno postala hit. Ceca je često isticala i da je pored svog supruga osećala neverovatnu sigurnost:

- Ja sam njega zvala Bucko, on mene Cecko. Nudio mi je sigurnost kakvu žene vole. Hvalio se da sam ga uhvatila na slatkiše, kupujući mu čokoladu. Ne, Arkan je meni kupovao čokoladu. Upoznala sam jedno sasvim drugačije biće od onog kako sam ga zamišljala. Arkan jeste strog, ali samo prema vojsci. Sasvim je drugačiji čovek u privatnom životu, on je jedna dobrica - govorila je svojevremeno Ceca.

Krajem 1999. godine, odnosno, 29. decembra, Svetlana je objavila album "Ceca 2000" za koji je, pred sam doček 2000. godine napravila i promociju u hotelu "Interkontinental", na kojoj su se pojavili najznačajniji ljudi sa tadašnje muzičke i javne scene.

Sve pesme sa albuma su, odmah po pojavljivanju, od prve do poslednje postali hitovi, a dok su se Ceca i Arkan radovali pevačicinom uspehu, nisu ni slutili da će se njihovi životi u potpunosti promeniti za svega nekoliko nedelja.

Te kobne subote, 15. januara 2000. godine, Ceca je otišla u hotel "Interkontinental" kako bi se našla sa sestrom Lidijom u butiku koji su držali. Arkan je subotom voleo duže da spava, a zatim da doručkuje sa porodicom, te je došao nešto kasnije.

Policajac Dobrosav Gavrić prišao je Arkanovom separeu u hotelu, gde je sedeo sa Milenkom Mandićem i Draganom Garićem. Ispalio je Arkanu u glavu tri hica. Sve se desilo nešto posle 17 časova. Već u 19 sati ceo svet je znao da je Arkan ubijen. Ceca je, dva meseca nakon Arkanovog ubistva, 6. marta 2000. godine, u iskazu koji je dala pred istražnim sudijom do detalja opisala šta se desilo kobnog dana kada je njen suprug ubijen.

- Po dolasku u hotel svi smo otišli u butik "La France", a pola sata kasnije Željko je izašao da pronađe prijatelja Mandu. Povremeno sam sa sestrom obilazila svoje butike i prolazila pored puža u kojem je Željko sedeo s Mandom i Garićem. U jednom trenutku pored njega je sedeo i Branko Jevtović Jorga, a kad sam sledeći put došla, njega nije bilo. Sela sam malo pored supruga i otišla u "La France" - rekla je Ceca na sudu 2000. godine i dodala:

- U jednom trenutku u butik je utrčao Zvonko Mateović, tražio je da mu dam pištolj jer je on ispalio sve projektile iz svog oružja. Dala sam mu moj valter, ali on nije ispalio nijedan metak. Neke žene su mi branile da izađem iz butika, a Zvonko je vrištao: "Ubijen je komandant". Smogla sam snage i otrčala do muža. Garić je bio na podu, Željko je krvario, pokušala sam sa reanimacijom. Videla sam da je Manda na mestu mrtav. Vrištala sam da neko pozove Hitnu pomoć, dok sam Željku iz usta vadila krv.

Svetlana Ceca Ražnatović je postala udovica i samohrana majka dvoje dece sa nepunih 27 godina, a iz javnosti se povukla na godinu dana. Nakon toga, objavila je album "Decenija", za koji mnogi kažu da je biografski, te da je više pesama posvećeno upravo Arkanu.

Autor: Nikola Žugić