Ovde je Anja Mit živela s Ognjenom: Glumica otkrila da se razvodi od pilota, delila slike iz stana - Stilski nameštaj i HAOS (FOTO)

Glumica Anja Mit 2022. godine stala je na ludi kamen sa pilotom Ognjenom Vesićem, a sada je otkrila da na brak stavljaju tačku.

Anja Mit je u emisiji "Amidži šou" priznala da je u procesu razvoda od supruga.

- Razvela sam se. Ne bih da kopam po privatnom životu, moja četiri zida su moja četiri zida. U postupku smo papirološkog razvoda i toliko bih rekla - otkrila je ona.

Anja i njen bivši muž živeli su u raskošnom stanu, koji je opremljen starinskim nameštajem, a odakle je ona redovno delila fotografije na mrežama.

Stilski nameštaj malo kome godi, a glumica i njen suprug su upravo spojili starinski nameštaj sa modernim i to ukomponovali u svoj dom. Bordo kutak sa dve fotelje i tabureom omiljeni je glumici, da popije kafu na miru i pročita knjigu. U ćošku gde je prozor sa tamno zelenim draperima ušuškao se i ogroman plišani medved, kojeg je glumica dobila na poklon, a od kojeg ne može da se rastane.

Anja je jednom prilikom otkrila da nema pomoć u kući.

- Moja sestra od tetke me je naučila ”Spremiš kućicu, sedneš i uživaš dok gledaš kako je sve čisto.” Kada sam to čula sa mojih 10 godina mislila sam da nije normalna, ali godinama unazad obožavam taj osećaj kada kuća “prodiše” od čistoće i reda. Naravno da mi nekada (često) nije do spremanja, pogotovo peglanja. Peglanje najviše ne volim! Razmišljala sam više puta o tome da angažujem ženu koja će mi pomagati i dolaziti jednom nedeljno, čak sam razmišljala da živi sa nama, kaže kroz osmeh pa priznaje:

- Ali, znam da moju kuću ne može niko bolje i sa više ljubavi i posvećenosti da sredi bolje od mene. Nikad mi kuća nije bila samo “spavaonica” ni kad sam počela da živim sama kad svi očekuju da ću praviti žurke svako veče i biti luda.

Na njenim društvenim mrežama je jednom pokazala i "haos" u domu.

- Imati maltezera i jazavičara je divno, ali nekada (čitaj često) nije lako, shvatate zašto to znam, poručila je dok se sa lakoćom latila usisivača.

Sivkasto braon garnitura je omiljeno mesto Anje i njenog dragog za odmaranje, ispijanje kafe i razne priče o životu ovog mladog para. Kako bi sve bilo usklađeno estetski, glumica je birala ćilime umesto tepiha jer se oni savršeno uklapaju uz stilski nameštaj i puno drvo koje se može videti na svakom koraku. Svetlost u unutrašnjost njenog doma ulazi sa svih strana jer su veliki prozori i balkonska vrata u staklu njen pogled na svet.

Čak su i vrata između prostorija urađena u staklu. Mnošto detalja u raznim bojama i biljke koje neguje samo su deo enterijera njenog doma u kojem uživa i odmara od svega što život u velikom gradu nosi.

Kuhinja je takođe uređena kao i ceo stan, uglavnom u drvetu, a frižider je pun uspomena sa putovanja.

Printscreen Printscreen Printscreen Printscreen Previous Next

Autor: Nikola Žugić