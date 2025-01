Pevačica se odlučila za odmor koji provodi sa porodicom i bliskom prijateljicom.

Lepa Brena pre nekoliko dana spakovala je kofere i s članovima najuže porodice otputovala na odmor. Ona je otišla u Tajland, kako bi se pred nastavak turneje još malo odmorila, ali i posvetila potpunoj rehabilitaciji noge, koju je slomila početkom decembra, kada je na nju tokom koncerta u Zagrebu pao snimatelj, zbog čega je i operisana.

Pevačici društvo na ovom putovanju prave suprug Slobodan Boba Živojinović, sin Viktor s devojkom, kao i Brenina prijateljica i desna ruka Kata Tomović.

Kako saznajemo od izvora bliskog pevačici, Brena je Tajland izabrala prevashodno jer je poznato da tamo rade neke od najboljih maserki na svetu. Kako se ona sada u potpunosti fokusirala na oporavak noge, Brena na čuvene tajlandske masaže ide i po dva puta dnevno, kako bi svoj skočni zglob u potpunosti oporavila do prvih velikih koncerata koje ima u Ofenbahu 14. i 15. februara u sklopu aktuelne turneje.

Živojinovići su s društvom odseli u jednom od skupljih rizortova u Tajlandu, pa su za ovaj odmor morali da izdvoje nekoliko desetina hiljada evra.

Inače, Viktor je Instagramu podelio mnoštvo zanimljivih trenutaka sa egzotičnog putovanja, a među objavama je i fotografija njegove nasmejane majke, dok uživa u odmoru a porodicom s čašom u ruci. Oni su tokom večernjih časova i izlazili, a nisu izostali ni specijaliteti tajlandske kuhinje koje su probali. Uz to, uživali su u plažama, plažnim barovima i ispijanju pića uz zalazak sunca.Brena je pred odlazak na odmor otvorila dušu, pa je progovorila o tome kako je podnela nezgodu u zagrebačkoj Areni i koliko joj je ovo sve teško palo.

- U 2024. godini želim da zaboravim, a nikako neću moći, koncert u Zagrebu, kada je snimatelj pao na mene. U trenutku kada sam bila u svojoj najboljoj fizičkoj i psihičkoj formi desila mi se tako jedna neprijatna stvar i to mi je neverovatno. Ali pomirila sam se s tim da je i to, kao i mnogo toga ranije, jedna od prepreka u životu koju moram da prevaziđem i da iz toga izvučem pouku. Izvukla sam je. No, moj problem je to što neverovatno pamtim i ne mogu da zaboravim, tako da sam morala da nađem utehu u svom mentalnom sistemu - zaokupljena sam uvek radom, bilo da se radi o mom ili porodičnom poslu - rekla je Brena, pa dodala:

- Od šoka nisam mogla da spavam, tek kad su mi dali nešto da popijem za smirenje, uspela sam da sklopim oči na nekoliko sati. Sledeći dan mi je prošao u vraćanju filma kako mi se to desilo. Naravno da sam plakala, bila sam veoma tužna, ali sam shvatila da, kao svemu teškom što mi se desilo životu, i tome dođe kraj. Shvatila sam da ću ustati i hodati i da će sve biti okej. Što sam isplakala, isplakala sam. Ali ni danas ne mogu da pogledam taj snimak jer me on tera na plač - rekla je Lepa Brena u ispovesti za Stori.

Autor: M.K.