Pevač Aco Pejović supruzi Biljani priredio je veliko gala iznenađenje povodom njenog 50. rođendana.

Pejović je okupio njihove članove porodica i prijatelje u jednom prestižnom restoranu, dok Biljana nije imala pojma šta joj se sprema. Ona je mislila da idu na večeru povodom jubilarnog rođendana, ali umesto toga dočekalo ju je veliko iznenaeđenje.

On neretko ističe da mu je supruga, koja mu je podarila tri ćerke, velika podrška u svemu. Njihova ljubavna priča počela je pre skoro tri decenije, a Aco je već posle sedam dana zabavljana znao da je Biljana ta.

- Biljana je bila iz jedne ugledne profesorske porodice, a ja sam radio u jednom lokalu. Ona je došla te večeri tad i nešto me preseklo u stomaku. Tada sam imao oko 20 godinu. Potom smo se sreli u drugom lokalu koju sam držao, a ona je došla sa pričom da me je pozdravio neki prijatelj iz Podgorice. To je tada bila samo fora, jer je ona mene, te večeri smuvala. Tada je bila četvrti srednje, sedam dana smo se zabavljali i nakon maturske večeri, odlučio sam da je zaprosim. Pristala je, ali pod uslovom da joj dozvolim, da završi fakultet. Tako je bilo i evo sada smo 27 godina u braku.

Inače, oni su prošli i dosta teških trenutaka zajedno, a jedan od najbolnijih je bio kada je Biljana bila na ivici smrti. On je jednom prilikom ispričao kako je izgledala Biljanina borba.

- Bilo je jako teško, jesam grcao uveče kad sam sam, hoću da se ugušim od suza, jer mi se život promenio u toku noći. Ali nisam dozvoljavao da se stalno plače i pada. Najmlađa ćerka je tad rekla Bilji kako je ne voli i onda smo to tumačili kako, zašto. Sad kad je odrasla je priznala da je to rekla u afektu, jer je to za nju tada značilo da mama hoće da je ostavi. Mnogo puta sam rekao, takvo iskustvo ne bih poželeo najvećem dušmaninu. Sva ta briga, buđenja u toku noći, pa stres kad telefon zazvoni ujutru, onda se spremaš šta ćeš ako bude najgori scenario, šta ćeš deci da kažeš. U tom momentu je najbitnije da budeš pribran i da se boriš, da ne poklekneš. Mislim da je nju spasila ljubav i molitva svih ljudi koji su brinuli za nju - rekao je Pejović te dodao:

- Posle operacije bilo je užas videti je kako leži obrijane glave, sa rezovima. Posle toga užas je bio klincima objasniti šta su mogući scenariji. Nisam dozvolio nikome da mi dolazi kući, hteo sam da budem sam sa svojom decom, i onda sednem, zagrlim ih i kažem - možemo da ostanemo bez mame, ali sve to prođe, izdrži nekako čovek. Sve vreme mi je bila na pameti ta Cecina pesma “Živ se čovek na sve navikne”. Te prve večeri, od stresa ili čega već, desi se da starija ćerka ima neko trovanje, spava u kupatilu pored šolje. Srednja ima problem sa zubom, najmlađa dobije temperaturu u pola noći. Zovem doktora da da infuziju starijoj ćerki i onda kad ih smestim u krevet, odem u svoju sobu i iz sve glasa se derem i vrištim i molim Bilju da ne umre i da me ne ostavi.

