Dugo ga poznajem, znam kako diše: Tijana Em smuvala svog gitaristu, a evo kako se ljubav rodila posle toliko godina

Pevačica Tijana Em prvi put je domaćoj javnosti svog dečka gitaristu, sa kojim nastupa, predstavila na snimanju novogodišnjeg programa RED TV, a sada je o njemu progovorila u gostujući u jednoj emisiji.

Ne krije da je on neko ko je bodri, hrabri i motiviše.

- Meni podrška znači najviše na svetu i on to zna. Znači mi lepa reč, da mi kaže lepa si, super si pevala i super si odradila nastup. On to radi i tu je za mene u svakom trenutku. Zna da prećuti, ali meni to smeta. Volim da mi kaže sve jer to onda rešimo za sekundu - priča ona.

- On je neko koga dugo poznajem, znam kako diše. Ljubav se rodila sama od sebe, imala sam poverenja u njega pre same naše veze i ostalo je došlo spontano. Bolje me razume zbog našeg posla koji radimo, jer da nje tako, sigurno ne bi razumeo da idem stalno na nastupe, snimanja, da je on kod kuće, a da ja putujem konstantno - ispričala je pevačica na Kurir TV.

Autor: D.T.