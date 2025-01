Najpoznatija srpska striptizeta odlučila da menja život iz korena! Šok intervju Branke Blek Rouz: ZAMONAŠIĆU SE ČIM OSTAVIM CIGARETE

Šok nad šokovima!

Najpoznatija srpska striptizeta Branka Milijančević, poznatija kao Branka Blek Rouz, vlasnica je striptiz bara, a njen život predstavlja veliku intrigu.

- Moram da kažem da nije sve materijalno. Imam više stanova, ovde po Beogradu, jedan u Ovči, ali i apartmane u Budvi i kući u Lastvi gde uživam u svom miru, daleko od grada. Gajim južno voće, zanimam se. Stvarala sam zbog sinova i unučića, da imam za penziju. U odnosu na mnoge je dosta, ali nije previše. Sa 30 godina sam kupila prvi stan, pričala sam kako želim i na primorju da uzmem nešto, ljudi su mi se smejali - izjavila je Branka na početku našeg razgovora i otkrila da ozbiljna razmišlja da se zamonaši, ali još uvek u njenom životu postoje poroci kojih mora da se reši kako bi taj njen potez bio potpun.

- Da se zamonašim me sprečava što pušim i to što volim nudizam. Moram da se rešim tih poroka.Baš me to privlači, mislim da bih mnogo više pomogla ljudima i porodici svojoj da se molim za sve njih. Već 20 godina sam u postu. Horoskop su mi radili kad sam bila mlada i rekli su da ću popularnost da steknem poslom gde ću da pokazujem svoje telo, ta žena je navela bodibilding. Ipak, bio je striptiz. Rekla je i da ću pri kraju žuvota biti okružena zidinama, zatvorenim ustanovama. To mora biti manastir, zatvor nikako jer kriminalac nisam. Porodica me podržava, a prijatelji nekad imaju želju da me odgovore od toga. Mnogo me privlači ta ideja i radim na tome - priznala je srpska striptizeta.

Branka je objasnila kako vodi klub ''online'' iz Budve, ali da su joj ipak sinovi produžena ruka koji regulišu mnoge obaveze vezane za biznis.

- Deca mi vode klub i sve to fukcioniše, ali ja pravim raspored i dajem poslednju reč za neke stvari. Mnogi klijenti gosti našeg kluba vole da me vide, nedostajem im. Zbog toga je došla i ideja da napravimo Only Fans. Plus sam nudista, volim tu neku slobodu. Nisam nešto aktivna kao pre, čak mi se neki i žale.

U svom stanu u Krnjači, Milijančevićeva je pokazala dve sobe, pričala o odnosu sa bivšim suprugom, ai i šta je najbizarnije uradila dok je igrala oko šipke.

