Naša poznata pevačica pazarila apartmane u Grčkoj: Uložila ogroman novac u biznis, a i sebi obezbedila parče raja (FOTO)

Pevačica obožava Grčku!

Indira Radić nije samo istaknuti muzički umetnik, već i uspešna poslovna žena. Pevačica je kupila ni manje ni više nego pet apartmana u poznatom letovalištu u Grčkoj. Kako se saznaje, u pitanju su nekretnine koje izdaje za turiste tokom cele sezone. Za to je iskeširala oko 300.000 evra. Ali to nije sve! Radićeva obožava zemlju bogova, pa za sebe u ovom popularnom odmaralištu ima svoj luks apartman s pogledom na more, te nema potrebe da odseda u skupim hotelima.

Svi zadovoljni

- Moram da vam kažem da je Indira kraljica nekretnina! Ona se, bez sumnje, dobro stambeno obezbedila. Doduše, ne u Srbiji, nego u Grčkoj. I ne samo to, već je od izdavanja apartmana na Halikidikiju dobro profitirala. Od maja pa sve do novembra ona ima puno posla. Naravno, ima ljude koje je zaposlila i koji to održavaju i vode knjige i troškove, a ona sve to nadgleda. Dobro su plaćeni i sve je u najboljem redu. Pevačica se ne hvali, ona o biznisu i ne priča osim bliskim prijateljima, u koje ima poverenja. Neki su i bili njeni gosti - priča naš sagovornik blizak pevačici i nastavlja:

- Radićeva nikad nije bila rasipnica, skromna je i zahvalna na svemu što su joj posao i život doneli. Vredno je radila u karijeri i ulagala mnogo novca u pesme i spotove, jer je verovala da će joj se sve vratiti. Tako je i bilo. Godinama je pričala da joj je velika želja da kupi kuću na moru i da ima svoju oazu mira, a kako je uspela da uštedi dovoljno novca, pre nekoliko godina je angažovala agenta za nekretnine, koji joj je pomogao da pronađe lokaciju u inostranstvu baš po njenoj meri. Zadovoljna je i prezadovoljna. Samo se kupa i sunča i, naravno, peva od sreće - završava naš izvor.

Ako je suditi po društvenim mrežama, pevačica najviše voli da uživa u Grčkoj. Ona često odlazi na Halkidiki, gde se odmara, ali i kontroliše da li je sve u redu sa apartmanima. U nekim svojim pričama i objavama je pokazala kako izgleda unutrašnjost apartmana.

U više navrata smo pokušali da stupimo s Radićevom, ali ona nije odgovarala na naše pozive na broj telefona poznat redakciji.

Da je Indira uvek imala dobar osećaj za posao, pre dve godine je ispričao i Goran Ratković Rale. Kompozitor joj je tada uradio hit "Lopov", a ona mu je kasnije predložila da otkupi njegove dugove i da on postane samo njen kompozitor.

- Tad ja uzmem da stavim na papir da vidim koliko sam dužan. Ukupno 250.000 maraka. Predveče je bilo, zovem Indiru i dam joj papir. Ona skoči: "Jesi ti normalan, bre, pa šta ti radiš s parama?!" Na šta sve nisam trošio. Imao sam u blizini jedan restoran i kafić, samo mesečno sam davao po 10.000 maraka za račune. Jeo je i pio ko je stigao, a ja plaćao - prisetio se on, pa dodao:

Otkupila kompozitora

- Ujutru me zove Indira i kaže: "U pola sedam zovi sve ljude kojima duguješ da dođu. Doneću ti pare da platiš ljudima. Hoću da gledam kako im daješ, a onda da zoveš Sašu Popovića i da mu kažeš da više ne radiš muziku za njega". Tako je i bilo. Vratim pare svima, zovem Popovića i kažem mu da je Indira otkupila moje dugove i da se više neću baviti muzikom za druge pevače osim nje - ispričao je Rale za Kurir.

Ispostavilo se da je ovaj poslovni poduhvat bio vrlo isplativ za Indiru jer joj je Ratković narednih godina napisao velike hitove, od kojih je zaradila mnogo više novca nego što su iznosili njegovi dugovi.

Autor: M.K.