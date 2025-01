OTKRIVENO! Evo zbog čega se Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević nisu mogli venčati u crkvi: Ovako je par došao na venčanje!

Venčanje modne kreatorke Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića te 2013. godine ni po čemu nije bilo standardno. Građansko venčanje Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića a potom gala proslava za najuži krug ljudi održani su na imtimnom splavu.

Za najbitniji dan u životu Verica Rakočević je obukla venčanicu koju je sama šila, a na noge je ponela kaubojke. Njen izabranik, Veljko Kuzmančević, takođe nije podlegao trendovima elegancije. Potpuno drugačije od svega što se ranije moglo videti priredio je zvanicama poznati par, koji uprkos gorkim predviđanjima o kraju braka i dalje uživa u svojoj ljubavi.

- U trenerci smo otišli u opštinu da se potpišemo, a onda smo se vratili da se spremimo za slavlje koje smo organizovali na splavu. Pošto Veljko ima averziju prema svemu što je luksuz ili potpada pod džet set predložio je da raspalimo roštilj i napravimo pljeskavice i ćevape, a da umesto fensi kolača poslužimo šampite i krempite.

Mlada je nosila kratku belu venčanicu kreaciju Vivijen Vestvud, i crne čizme do kolena. Kao bidermajer poslužio je buket suncokreta. Mladoženja je imao elegantan „Armani“ sako i jedan neobičan detalj.

‒ Tada je imao kratku kosu, koju nije voleo, pa je stalno nosio kapu - prisetila se Verica a preneli su tadašnji mediji. Kreatorka je udajom uzela prezime Kuzmančević.

Za muziku su bili zaduženi tamburaši, ali i orkestar koji je Veljko doveo iz Beča, ali uz mikrofon su bile i mnoge zvanice: Leontina, Tijana Dapčević, čak i sestre Mićalović, Boba i Dragana, kojima je Verica tetka.

Ni za čim Veljko i Verica ne žale, čak i to što im nije dato da obave crkveno venčanje nije im kost u grlu. Postoji priča po kojoj im crkva, tačnije sveštenici nisu dozvolili da pred Bogom razmene bračen zavete. Navodno crkveni kanoni su jasni, među pravoslavnim supružnicima razlika u godinama ne sme biti veća od 15 godina, a mlada ne sme biti starija od 60, a kreatorka je od muzičara starija 35 godina i imala je više od 60 kad se udavala za Veljka.

Upoznali se putem Fejsbuka

- Veljko mi je poslao poruku na Fejsbuk, uz pitanje da li bismo mogli da sarađujemo. Pomislila sam da hoće da bude maneken i odgovorila mu da ne pravim garderobu za muškarce. Objasnio mi je da je muzičar, da mu se dopada to što radim, a pošto svaka revija ima muzičku podlogu predložio saradnju. Rekla sam mu šta je tema revije koju pripremam, on mi je poslao svoju ideju i tako je sve krenulo - otkrila je, Verica svojevremeno u emisiji „Venčanje od A do Da“ malo poznat podatak kako je započela njena romansa sa sadašnjim suprugom.