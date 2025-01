Naša pevačica otkrila istinu o Đokovićima! Nakon 10 godina rešila da progovori: Pevala sam im na svadbi, morali smo da potpišemo ugovor...

Novak Đoković i njegova supruga Jelena sudbonosno "da" izgovorili su 2014. godine na Svetom Stefanu, a na njihovoj svadbi je pevala i pevačica Aleksandra Dabić.

Aleksandra Dabić se, naime, nedavno prisetila tog perioda i otkrila detalje sa glamuroznog veselja.

- Tada sam prvi put jela predjelo koje danas, ajde da kažemo, negde možeš da vidiš češće. Tada je bilo neobično, dekorisano sa nekim voćem i kavijarom, neka pršuta. - rekla je ona, a potom je otkrila kako je došlo da peva Novaku:

- Ja sam tada radila sa jednim bendom, čiji je pevač bio njihov poznanik. I onda je to tako zapravo ispalo. Ali to je bilo vrlo strogo, u tajnosti. Morali smo da potpisujemo ugovor, da ne smemo da se slikamo tamo. Imali smo čak i haljine koje su šili po našoj meri. Da bi bile iste pevačice, da ne štrčimo previše. Da to ne bude sad kao ona je bila pevala, nego kome se pevalo. A u krajnjoj liniji da ne bi novinari obletali... - rekla je Aleksandra Dabić u podkastu "Morava".

Aleksandra je rekla i da je bakšiš bio fantastičan.

- To je bilo fantastično. Leteli smo avionom što je u to vreme bilo jako skupo. Dva dana smo bili dole, u Bečićima. Sve je bilo samo na visokom nivou i ostalo mi u sećanju - bila je iskrena pevačica.

Autor: Nikola Žugić