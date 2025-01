OVO JE ŽENA SRPSKOG PO*NO GLUMCA: Svi mu zavide što šeta ovakvu mačku, a jedno mu samo zameraju, evo i šta (FOTO)

Ovo je njegova priča!

Najpoznatiji srpski glumac filmova za odrasle, Milan Ponjević, umetničkog imena Lanmi Miami, srećan je i ispunjen kako na poslovnom, tako i na privatnom planu – srodnu dušu pronašao je u lepoj Meksikanki, psihologu, koja nema nikakve veze sa porno industrijom.

- Upoznali smo se u trenutku kada sam se već uveliko bavio ovim poslom, tako da je od starta znala na čemu je - rekao je Milan Ponjević za Serbiatimes.

On je pokazao svoju suprugu i na Instagramu i odmah izazvao mnoštvo reakcija u komentarima.

Milan je objavio niz fotografija sa suprugom, sa kojom je uživao u noćnoj šetnji i bioskopu.

- Malo sa ženicom u bioskop - dodao je kao opis fotografija, na kojima pozira sa suprugom s osmehom na licu.

Ono što su svi primetili jeste da Lanmi nije otkrio ime i Instagram profil svoje supruge, iako je otkrio njen lik, te su mu to i zamerili u komentarima.

- Označi ženu da je nađemo na Instagramu - jedan je od mnoštva komentara ispod objave srpskog glumca filmova za odrasle, koji živi u Americi.

Dalje je u odgovoru na komentare pratilaca otkrio da mu je supruga Meksikanka, a odgovorio je i onima koji mu pomalo i zavide.

- Žena koja dozvoljava mužu da snima porniće sa drugim ženama... Blago ovom čoveku - glasi jedan komentar, na koji je Ponjević odgovorio:

- A pored toga zna da kuva, vredna je i uredna, pametna, obrazovana, dolazi iz dobre kuće i jako je dobra kao čovek i prijatelj. Džekpot.

Milan Ponjević inače na društvenim mrežama kao svoju bazu označava Los Anđeles, a jednom prilikom je otkrio kako je došlo do toga da se preseli u Ameriku.

- U Ameriku sam otišao kao student, a u industriju sam ušao tako što sam to iskreno želeo. Moje misli su bile fokusirane na to još od moje petnaeste godine. Znao sam da sam rođen za to! U Ameriku sam otišao sa namerom da postanem deo industrije za odrasle. Tako da... pazite šta želite, možda vam se i ostvari.

Pogledajte u galeriji neke od partnerki Milana Ponjevića iz filmova za odrasle gde je glumio:

U intervjuu za Serbiatimes svojevremeno je otkrio da je oduvek želeo da se bavi profesijom koja ga je proslavila.

- Prvi porno film sam pogledao u petom razredu osnovne škole i tačno se sećam svog oduševljenja i divljenja prema tom žanru. Istog momenta sam se zaljubio u to i znao da želim time da se bavim "kad porastem". Od tog trenutka ništa drugo me nije tako privlačilo kao proizvodnja filmova za odrasle. Duboko u sebi sam znao da sam stvoren za taj posao i da ako se budem bavio nečim drugim neću biti zaista srećan i ispunjen - izjavio je Milan Ponjević za Serbiatimes.

Milan je otkrio i kako se ulazi u industriju filmova za odrasle, bar kad je Amerika u pitanju.

- U Americi audicija za to ne postoji, bar ne da ja znam. Dugo sam pretraživao po internetu sve o industriji za odrasle. Prijavio sam se gde god je to bilo moguće. Slao sam mejlove, pisao tekstualne poruke, zvao razne brojeve, slao fotografije. Tako da sam bukvalno uradio sve što je bilo u mojoj moći. U jednom trenutku mi se javio vlasnik jedne od agencija i pružio šansu. Čovek je bio spreman da rizikuje svoj novac i da mi pruži priliku. To se u ovom poslu jako retko dešava, ali recimo da sam ja imao sreće.

Ispričao je i kako je izgledalo kada je porodici saopštio čime se bavi i kako zarađuje za život.

- Porodica me podržava i veruje u mene. Oni vide i osećaju koliko sam ja srećan, u stvari, zbog privilegije da radim ono što me ispunjava i čini srećnim! Nisam ja birao sa kojim ću se talentom roditi. Svako je rođen za nešto, a ja sam rođen baš za ovo! Mnogi ljudi ne pronađu sebe za ceo svoj život, a ja sam sebe pronašao sa svojih 25 - govorio je ranije ovaj glumac, odnosno performer, kako sebe naziva.

Autor: Nikola Žugić