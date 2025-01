Taksista me je odvezao u jednu mračnu ulicu i hteo je da me siluje: Jelena Golubović se danas udala, a sa sobom nosi ogromnu traumu, od detalja ćete se naježiti

Učešćem u rijalitiju "Farma", svojevremeno, Jelena Golubović je digla ogromnu medijsku prašinu za sobom.

Pozorišna rediteljka i glumica, dvostruka pobednica rijalitija Farma, Jelena Golubović danas je svom izabraniku izgovorila sudbonosno ''da''. Učešćem u rijalitiju "Farma", svojevremeno, Jelena Golubović je digla ogromnu medijsku prašinu za sobom.

Naime, ona je tokom boravka na seoskom imanju, na kom je posle više meseci i odnela pobedu i novčanu nagradu, ispričala svoju potresnu ispovest. Tokom razgovora s tadašnjim učesnicima Romanom, Edinom i Jelenom Jovanović, Golubovićeva je detaljno opisala svoje traumatično iskustvo.

- Jedne večeri sam zaboravila novčanik i sela sam u prvi taksi. Međutim, taksista me je odvezao u jednu mračnu ulicu i hteo je da me siluje. Pošto znam da, ako silovatelj oseti strah, moram sam da mu se suprotstavim. Rekla sam mu da hoću da spavam sa njim, ali da ne mogu bez alkohola. On nije ništa prihvatao i morala sam nekako da mu skrenem pažnju. U trenutku sam se setila Monike Levinski. Rekla sam mu da mogu prvo da mu pop**im, pa ćemo onda dalje. Ja kleknem, ali i on se prepao, pa mu je bio mali! Nisam imala šta da stavim u usta! Kada sam počela, ja mu ga ugrizem svom snagom! Međutim, on je imao skalpel kod sebe i dva puta me je ogrebao po leđima - rekla je Jelena, koja je dodala da je na kraju ipak uspela da se nekako izvuče i pobegne.

Podsetimo, suprug Jelene Golubović je strani državljanin i ne želi nipošto da se javno eksponira.

- Jelena je danas izgovorila da svojoj, kako ona voli da kaže, najvećoj ljubavi. Njen suprug je iz Republike Srpske, ne voli da se eksponira, vrlo je miran i povučen čovek u tom smislu. Poslovan je i ozbiljan čovek, živi život van medija. Danas su se tajno venčali, Jelena je bila prelepa na venčanju, nosila je venčanicu.. Presrećni su i jako se vole, što je najbitnije - otkrio je izvor za medije.

Autor: M.K.