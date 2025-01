O ljubavnom životu pop zvezde Emine Jahović danas se malo zna, a pre nekoliko godina veliku pažnju kako domaćih, tako i medija u Turskoj, privlačila je njena emotivna veza s turskim milijarderom Sadetinom Saranom.

Emina je sa Sadetinom Saranom uplovila u vezu 2018., nakon razvoda od svog supruga, turske muzičke zvezde Mustafe Sandala, sa kojim ima sinove Jamana i Javuza. Prema pisanju medija, posle izvesnog vremena usledio je prekid veze, a potom i pomirenje, međutim ljubav im nije opstala.

- Tačno je, nismo više zajedno. Raskinula sam tu vezu. To je završena priča. Stavili smo tačku na to jer to je, kako da kažem, bilo malo i brzo posle braka. Imali smo neko mimoilaženje i mišljenje, i način života… Rastali smo se kao prijatelji u najboljim mogućim odnosima, mi smo odrasli ljudi - izjavila je pre nekoliko godina Emina za domaće medije, a od tada se na našem podneblju o Saranu malo zna.

On je sada na svom nalogu na Instagramu objavio novu fotografiju sa zanosnom lepoticom, za koju svi misle da mu je nova izabranica, a mnogi su primetili da neodoljivo podseća na njegovu bivšu, Eminu.

Inače, Sadetin Saran je od Emine stariji 18 godina. Detinjstvo je proveo u Sjedinjenim Američkim Državama, a u Tursku se preselio kada je imao svega 12 godina. Iza sebe ima dva braka, a u Turskoj je veoma cenjen jer njegova kompanija slovi za jednu od društveno najodgovornijih u toj zemlji. Procenjuje se da je njegovo bogatstvo jedno od 15 vodećih u svetu.

