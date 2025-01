Zbog ovoga joj nije lako: Rada Manojlović progovorila o Milanu Stankoviću, pa otkrila koju grešku pravi u javnosti

Gošća Premijere vikend specijala je pevačica Radmila Manojlović.

Voditeljka Bojana Lazić je ugostila Radu Manojlović u svom studiju koja je govorila o svojoj karijeri pa je Rada otkrila šta joj se desilo:

- Noćas sam se naspavala, ali pre toga sam imala haos, okliznula sam se na ledu,ali sam se uhvatila za neku tarabu, i spasila sam se da ne završim, na ortopediji.

Nakon toga Rada je prokomentarisala kako joj je protekao doček Nove godine:

- Ja sebe dam za Novu godinu, previše, i onda letim i jurim, i to mi je bitno, tada treba energija. - rekla je Rada pa se osvrnula na svoju spontanost:

- Ja se često šalim na svoj način, a mediji to koriste, ja sam opuštena sa njima, i šalim se na svoj način, a oni to koriste, i to bude viralno. Tu bude svih kometnara da sam aljkavuša, ima dosta tih ljudi koji komentaršu realno, ali i onih koji prozivaju. Ja sam takva ponašam se kakva inače jesam, a to neko zna da zameri - rekla je Rada.

Rada se nakon toga osvrnula i na odnos sa Milanom Stankovićem:

- Meni je neverovatno da i dalje posle skoro 15 godina pričaju o nama. Ne znam ja mnogo toga o njemu, on je sam po sebi mističan i nekako sakriven, ali kada se čujemo mi smo kao da smo se čuli juče.

Autor: N.B.