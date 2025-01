VRELO IZDANJE SANDRE AFRIKE: Grudi u prvom planu, a evo koji peh joj se umalo desio (FOTO)

Pevačica Sandra Afrika održala je nedavno nastup u Hrvatskoj, a svi su komentarisali to kako je izašla na binu.

Naime, pevačica je za ovu priliku obukla crni kombinezon, a kako je godnji deo bio poprilično slobodan i otvoren, grudi je jedva uspela da obuzda.

Afrika je sve vreme zavodljivo igrala, pevala i skakala na bini, a kako je u jednom trenutku malo falilo da se sve otkrije dok se kretala, nekoliko puta se okrenula ka bendu, kako bi rukama namestila kombinezon.

Ona je svakako atmosferu dovela do usijanja, a snimci provokativne odevne kombinacije odmah su počeli da kruže društvenim mrežama.

Inače, folkerka Sandra Afrika radi punom parom, a u intervjuu za "Blic" otkrila je nedavno kako se njeni kod kuće nose sa provokativnim odevnim kombinacijama koje nosi.

- Uvek nosim te najveće štikle. Volim to kada sam malo provokativna, meni je to okej, kada su nastupi u pitanju, to je sve deo scene. Kada je neko zgodan, lep, što da se ne skine.

Nisam neko ko ide tako u grad, na piće, idem u trenerkama, bez šminke, jer mi je sređivanja preko glave. Navikli su moji kod kuće. Srećom, moja baka nema Tiktok, niko joj to ne pušta. Oni razumeju moj posao i podržavaju, a i baka je bila mlada, ona je top lik.

Autor: N.B.