Pevačica Zorana Simeunović (31) uživa u ljubavi sa 30 godina starijim kompozitorom Stevom Simeunovićem.

Zorana Simeunović je sada progovorila o detaljima teškog odrastanja u domu, smrti majke, venčanja sa 30 godina starijim kompozitorom Stevom Simeunovićem i mnogim drugim stvarima.

- Bila sam u dečjem domu Rada ‘Vranješević’, posle toga sam bila u prihvatnom centru i sa 18 godina sam počela da pevam, živim svoj život. Ja ovde nisam da bi mene neko žalio, nego da kažem ljudima da i te kako može da se uspe u životu i ako si dete iz doma - rekla je Zorana na početku, a onda otkrila kako je završila u domu.

- Imala sam i majku i očuha, ali zbog nekih situacija sam prebačena u dečji dom - rekla je pevačica, a onda otkrila ko je to odlučio.

- Centar za socijalni rad. Mama se sa tim složila tada i ja sam sa 14 godina otišla tamo. Nisam bila usamljena, tamo je najviše ljubavi, tamo se najviše naučiš kulturi, odanosti, lojalnosti i stekneš prijatelje - rekla je ona pa priznala kako je izgledao život u domu.

- Imaš povečerje a imaš i kaznu povečerja – to je ako si napravio problem, onda ćeš da legneš u krevet 20 časova, ako nisi, onda možeš da ostaneš do 23 časa. Ustajanje je u 7 ujutru, doručak je u trpezariji, imamo časova, svake nedelje se menjaju deca koja čiste stolove. Imaju tamo i jaslice. Bila sam skoro da ih posetim. Volela sam svoju vaspitačicu jer me je naučila da zaslužim sve, bila sam dete koje je moralo da se potrudi za krem, čokoladicu i tako dalje. Ako hoćeš čokoladicu, moraš da očistiš dnevnu sobu - kazala je ona.

U domu nije imala kontakt sa majkom

- Ne, majka nije želela da imamo kontakt. Kada je moja majka umrla, nisam plakala zato što je ona umrla, ja sam plakala jer sam izgubila nadu da ću imati mamu kakvu svako dete zaslužuje da ima. Mi smo se mesec dana pred njenu smrt ponovo spojile. Veličina čoveka je kada sve oprostiš - rekla je Zorana.

O udaji za 30 godina starijeg kompozitora Stevana Simeunovića

Zorana je otkrila posle koliko vreme se udala za Stevu.

- Posle 15 dana. Upoznali smo se i posle 15 dana je bila svadba. Svi su mislili da ja snimam spot. Mi smo se upoznali u kafani, trebalo je da mi radi pesmu, i kaže mi ‘radiću ti pesmu, ali ne za pare, nego da se udaš za mene’, ja mu rekla, ‘ajde mani me se’, a on bio ozbiljan i ja reko – ‘može, ali da se venčamo pred Bogom’, i tako je i bilo. Venčali smo se u Hramu Svetog Luke na Vidikovcu. Posle toga mi se desila najlepša stvar, 16. maja 2024. sam rodila ćerku Jovanu - rekla je Zorana.

Autor: Pink.rs