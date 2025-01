NIKAD VRELIJA, NIKAD ZGODNIJA: Sanja Marinković pokazala umeće u teretani, puca kako izgleda, a tek da vidite šta sve ume sa telom (FOTO)

Iako, ruku na srce, pedesete nisu "stare" godine, ona izgleda zapanjujuće i na izgledu može da parira onim devojkama i ženama u 30-im, a ne i mlađima.

Mnoge devojke i mlade žene pronaći će milion razloga kako ne bi vežbale i samo jedan kako se tek tako ne mogu odreći hrane. Zbog toga, često mnoge od nas su nezadovoljne i pronalaze izgovore kako se telo s godinama menja i da ne mogu biti fit kao u 20-im.

Sanja Marinković sve to postiže naravno radom na sebi napornim treninzima i posebnim režimom ishrane. Voditeljka "Magazin in" emisije sada je pokazala i kako izgleda i kako je trbušnjake i figuru dovela do savršenstva. U kratkom videu na storiju, Sanja je pokazala kako uz pomoć svog personalnog trenera dolazi do zavidne figure a onda je pokazala i rezultate.Voditeljka je stala u za zid fitnes centra gde trenira pa je pozirala u ogledalu u šorcu i topiću pokazavši izvajano telo i uzani struk.

- Svakodnevni život je veoma ozbiljna tema. Razmislite koju naviku treba da steknete - napisala je ona u opisu objave.

Sanja Marinković inače važi za jednu od najzogdnijih voditeljki, posebno među onom malo starijom generacijom jer svaki put šta god obukla u emisiji ona oduševljava jer joj svaki komad odeće stoji savršeno budući da ima skladnu figuru na kojoj i te kako naporno radi.

Osim što je telo dovela do savršenstva imamo priliku da voditeljku vidimo i na TV-u sa savršenim licem i kosom što znači da ona može da stane duplo mlađim koleginicama na crtu kada je izgled u pitanju.

