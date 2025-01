Pravila sam se da je sve u redu: Zvezda Gradna progovorila o Željku Šašiću, otkrila šta se desilo između njih i šta mu je zamerila

Pevačica Milica Atanacković proslavila se u takmičenju "Zvezde Granda", gde je došla čak do finala.

Početak muzičke karijere obeležila je saradnja sa pevačem Željkom Šašićem, koja se nije najbolje završila.

Naime, Milica i Željko snimili su duet, ali ju je on nakon toga, kako je ona rekla, razočarao.

Ona smatra da je Šašić nije ispoštovao, jer se nije pojavljivao u emisijama u kojima je trebalo da promovišu pesmu.

- Dugo sam se pravila da je sve u redu i smeškala, a nije. Ja sam tu pesmu skupo platila, a on je neko ko važi za velikog pevača i nije fer što se pojavio samo u jednoj emisiji i nikad više. Ovu pesmu su radila ozbiljna imena i koštala je nekoliko hiljada evra, to su velike pare koje su bačene - rekla je Milica tada za "Grand Online", pa dodala:

- Nije me ispoštovao uopšte, ja mogu da razumem da ne voli da gostuje, ali da nije mogao makar u pola emisija da se pojavi, ne shvatam. Da sam ja takvo ime bilo bi me sramota da sam takva prema mlađim kolegama, jer svi smo mi bili na početku i znamo koliko znači to.

Inače, bivša "Zvezda Granda", Milica Atanacković, je trudna i čeka drugo dete.



Autor: N.B.