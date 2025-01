Šta se desilo tog dana kada je umrla Vitni Hjuston: Jedna stvar je patolozima bila nelogična, a policija je satima bila kraj njenog tela

Životna priča Vitni Hjuston bila je neverovatno tragična, a najtužnija stvar u njoj je njen dramatičan i iznenadni kraj.

Osamdesetih godina, diva je bila poznata po mnogim pop hitovima, a 90-ih je glumila u filmu „Telohranitelj“, u kojem je prikazana njena verzija pesme Doli Parton „Zauvek ću te voleti “, koja je postala pevačičina prepoznatljiva pesma.

Uprkos prepoznatljivom glasu Vitni Hjuston i nesumnjivom uspehu u industriji zabave, njen život je krenuo nizbrdo. Hjustonov brak sa Bobijem Braunom bio je toksičan, oboje su zloupotrebljavali drogu i na kraju su se razveli 2007. Iako su dve nove pesme Hjustonove jedva dospele na listu Billboard Hot 100 2009. godine, činilo se da je njena karijera gotova. Svako ko je pratio Vitni Hjuston u poslednjih 12 meseci njenog života mogao je da primeti da stvari idu od lošeg ka gorem.

Vitni Hjuston je preminula 11. februara 2012. godine. Kako je pevačica provela taj dan? Odsela je u hotelu Beverli Hilton pod imenom svoje bake Elizabet Kolins. Nekoliko dana ranije više puta je viđena u jednom lokalu, gde je pila od noći do 10 sati i vređala osoblje. Bio je to vikend dodele Gremi nagrada, a Vitni je poslednji put nastupila uživo na zabavi sa pevačicom Keli Prajs. Video snimak na kojem izvode "Isus me voli" pokazuje da glas Vitni Hjuston više nije bio kao nekad.

Za dva dana umrla je u kadi svoje hotelske sobe. Stotine zvezda koje su se spremale da slave, umesto toga, čule su tragične vesti. Ovako je zaista bilo na dan kada je Vitni Hjuston umrla.

Vitni Hjuston nije bila jedina talentovana pevačica u svojoj porodici. Najpoznatije ime u njihovoj porodici, pored njenog, nesumnjivo je bila njena rođaka Diona Varvick, a bili su veoma bliski. Samo nekoliko sati pre Hjustonove smrti, Vorvik ju je nazvao da potvrdi da će sedeti za istim stolom na zabavi Klajva Dejvisa pre dodele Gremi nagrada u hotelu Beverli Hilton te večeri, a Vitni je izgledala očajnički da se uveri da Vorvik dođe na ovaj događaj jer sam ja pitao je nekoliko puta.

Govoreći o Dobro jutro Ameriko, Vorvik je rekao:

„Razgovarao sam sa Vitni onog jutra kada je umrla. Rekla je: „Dolaziš, zar ne? Ideš na žurku, zar ne "Rekao sam, 'Da, doći ću', a ona je rekla, 'Hvala, želim da budeš ovde sa mnom. Trebalo bi da budeš ovde sa mnom'." Razgovarao sam s njom tog dana oko pet minuta, i to je sve.

Iako su ove reči u to vreme zvučale kao normalan razgovor dvoje bliskih ljudi, sada se doživljavaju kao alarm, kao da je Vitni bila uplašena zato što je sama...

„Bila je tako energična, spremna za rad i srećna. Imala je sve za šta je živela. Snimala je novi film, što je bio njen san. Spremala se da se vrati u studio da snima. Radila je na svom vokalu. Nažalost, bez obzira šta je Vitni očekivala od života, ona sada nikada neće imati priliku da to uradi. Jedino što mi se činilo u njenom govoru je da je nekoliko puta ponovila da zaista želi da me vidi. Sada razumem da je nešto uzela tog dana."

Njena rođaka Dione Varvick nije bila jedina bliska prijateljica koju je Vitni Hjuston kontaktirala neposredno pre svoje smrti. Sisi Hjuston je majka Vitni Hjuston i bila je poslednja osoba sa kojom je pevačica razgovarala telefonom pre smrti. Sisi je opisala taj poslednji razgovor i prikazala ga kao normalan, telefonski razgovor između majke pune ljubavi i brižne ćerke. Sisi je rekla:

„Vitni mi je rekla da me voli i sve. Na primer, uvek je to govorila, ali je rekla: „Toliko te volim. Doći ću ti uskoro, ok?" Ono što je posebno šokantno je da je Vitni tokom ovog telefonskog razgovora delovala potpuno zdravo jer se to dogodilo oko 15:15, manje od 30 minuta pre nego što je Vitni prestala da odgovara na njene pozive.

Nisu samo Vorvik i Sisi rekli da je Vitni bila dobro raspoložena neposredno pre smrti. Iako je možda bilo lakše pretvarati se da je sve u redu preko telefona, pevačica je neposredno pre smrti videla mnogo ljudi koji su je dobro poznavali. Tifani Dikson, Vitnin frizer već šest godina, rekla je da je diva „bila srećna dana kada smo išli na zabavu Klajva Dejvisa . Razgovarali smo o tome kako će izgledati i šta će obući... i šta ćemo raditi te večeri. Tog dana je delovala veoma srećno."

Između ostalih uznemirujućih detalja, izveštaj o autopsiji Vitni Hjuston uključivao je količinu droge u njenom telu. Toksikološki izveštaj je potvrdio da je Hjustonova konzumirala kokain neposredno pre smrti. Pevačica je bila poznata po problemima sa drogom. Prema rečima njene majke, jedan od njene braće upoznao ju je sa drogom, čija je upotreba naglo porasla dok je bila udata za Bobija Brauna. U intervjuu iz 2002. godine, Hjuston je nagovestila da je koristila drogu, uključujući kokain, a sedam godina kasnije je bila čista. U intervjuu sa Oprom Vinfri, Vitni je rekla kako su ona i Bobi Braun uvek imali veliku količinu kokaina i da su ga mešali sa marihuanom.

Vitni je već jednom bila na rehabilitaciji nakon što je njena majka intervenisala, a pevačica se vratila na bolničko lečenje godinu dana pre smrti. Uprkos tome, izvor je rekao da se Vitni "zabavljala u baru" hotela Beverli Hilton noć pre nego što je umrla. Navodno su ona i njena grupa bile toliko glasne da su bile uočljive, uprkos činjenici da je hotel tokom te večeri bio bučan i pun gužve zbog predstojećeg događaja.

„Pronađena je voda u njenim plućima, što ukazuje da je bila živa dok je bila pod vodom“, rekao je direktor mrtvozornika Kreg Harvi. „Prema našim testovima, nivo kokaina u njenom sistemu nije bio fatalan. Ali njena smrt je bila komplikovana hroničnom upotrebom kokaina i srčanim oboljenjima." Pomoćnik glavnog mrtvozornika Ed Vinter je detaljnije objasnio šta to znači.

„Možda se prvo onesvestila od intoksikacije kokainom, ili je možda imala srčani udar, a zatim se udavila“, rekao je on. "Verovatno je to bio jedan od ova dva scenarija. Šta god da se desilo, dogodilo se brzo jer je Vitni bila sama samo 30 minuta." Nema naznaka da je Vitni Hjuston želela ili očekivala da umre. Fotografije iz hotelske sobe koje je snimila policija i objavila novinarima pokazuju da je pevačica naručila poslugu u sobi, uključujući hamburger, pomfrit i sendvič sa ćurkom i paprikama. Već je pojela hamburger i pomfrit, poslednji njen obrok, a zatim je donela ostatak hrane u kupatilo da je pojede tokom ili posle kupanja.

Još uvek nije jasno koliko dugo je Vitni bila sama u hotelskoj sobi ili ko ju je pronašao. Međutim, čim je neko otkrio njeno telo, počeo je haos. Njen lični telohranitelj Rej Votson rekao je za Miror:

"Video sam Vitni u kadi i uspaničio sam se. Nisam mogao da shvatim da li je živa ili mrtva. Izvukao sam je iz vode i pokušao da je reanimiram. Onda je počelo ludilo. To je bila najgora stvar koja mi se ikada dogodila u životu. Ovo nikada neću zaboraviti. Nikad."

Frizerka Tifani Dikson, koja je radila sa Hjustonom, takođe je bila tamo i seća se da joj je rečeno da pozove nekoga u pomoć.

Oba Hjustonova pomoćnika su se fokusirala na zaštitu njene ćerke. Votson je rekao:

"Bobi Kristina je bila tamo kada je Vitni umrla. Bila je zapanjena, uznemirena. Ali Bobi nije videla svoju mamu u kadi. Nikada nije ušla u sobu. Nisam je pustila u sobu." Dikson kaže da je tešila devojku u hodniku.

Jer je već bilo jako prisustvo policije u hotelu u pripremama za dodelu Gremi nagrada koja je trebalo da se održi te večeri. Kada su hitne službe pozvane, mogle su skoro odmah da dođu do Hjustonove sobe. Ali već je bilo kasno. Poručnik policije Beverli Hilsa Mark Rozen rekao je za časopis People:

„Mogu da potvrdim da je Vitni Hjuston preminula u 15:55 u hotelu Beverli Hilton. Dobili smo poziv od obezbeđenja hotela u 15:43, a vatrogasci i policija Beverli Hilsa stigli su za nekoliko minuta." Odmah je počela istraga o uzroku smrti.

Kada je postalo jasno da je Vitni Hjuston mrtva, počela je istraga o uzroku njene iznenadne smrti. Ništa sumnjivo nije pronađeno. U saopštenju policijske uprave Beverli Hilsa kaže se:

„Detektivi i forenzičari sa Beverli Hilsa pozvani su na lice mesta da sprovedu istragu o smrti. Ovo je uobičajena praksa kada smrt nastupi iznenada i bez pomoći.” Pošto je droga smatrana prvim uzrokom, policija je odlučila da dobije nalog za pretres kako bi pronašla bilo šta što je moglo da doprinese pevačinoj smrti, ali prvo u prostoriji nije pronađeno ništa sumnjivo. To je značilo da je hotelska soba morala biti zapečaćena na kratko dok su čekali da se potvrdi nalog. U međuvremenu, Hjustonovo telo nije uklonjeno sa lica mesta.

„Naši detektivi su još uvek u prostoriji, a njeno telo je takođe bilo ovde“, rekao je poručnik policije Beverli Hilsa Mark Rozen. Što se tiče sumnjivih okolnosti, Rosen je rekao: „Za sada znamo da je umrla. NJena smrt je pod istragom“. Istraga je nastavljena još dva meseca. Pregledali su snimke nadzora iz hotela u danima pre njene smrti. Iako je u sobi bilo mnogo lekova na recept, bili su odlučni da nemaju nikakve veze sa njenom smrću. Po okončanju istrage, policija je objavila izveštaj u kojem se navodi:

„Na osnovu rezultata naše istrage i pregleda izveštaja mrtvozornika, zaključili smo da se ne radi o krivičnom delu."

U izjavi za javnost o smrti Vitni Hjuston, policijska uprava Beverli Hilsa je rekla: „Ćerka i majka gospođe Hjuston su obaveštene o njenoj smrti."

Sisi Hjuston je rekla Opri kakav je bio taj trenutak (u svojoj priči koristi Vitniin porodični nadimak):

„Zvao me je sin i zaplakao u telefon... Pitao sam: „Šta je bilo, šta je bilo?” Samo je rekao: "Nippi, Nippi." Pitao sam: „Šta se dogodilo sa Nipi?“ ... i počeo sam da se ljutim jer mi ništa nije rekao... Pitala sam: "Da li je mrtva, mama, ne sećam se više." U svojoj knjizi o svojoj ćerki, Sisi Hjuston je napisala:

„Kasnije su mi rekli da sam vrištala tako glasno da me je cela zgrada sigurno čula, ali moj um je bio potpuno prazan osim jedne misli: moja beba je mrtva".

Iako su Vitni Hjuston i njen bivši muž Bobi Braun imali ozloglašeno tešku vezu, on je bio shrvan vestima o njenoj smrti. Međutim, odlučio je da nastavi sa nastupom koji su on i bend Nev Edition trebalo da održe te večeri. Na sceni je rekao publici:

„Samo se molite za moju ćerku, molite se za njenu majku, i ako imate vremena i energije, molite se za mene, jer će mi trebati".



Autor: N.B.