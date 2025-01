Šokirana sam, ništa mi nije jasno: Oglasila se Munjezova majka Goca nakon što je na TV-u saznala da je postala baka, evo šta kaže

Danijel Dujković Munjez, učesnik "Elite", danas je saznao da je postao otac dečaka Konstantina. Naime, porodila se Stefani Grujić, bivša učesnica "Elite", sa kojom je bio u prošloj sezoni, a koja je sada verena za Jovanu Tomić Matoru.

Danijel nije ni znao da Stefani čeka njegovo dete, a njegova majka Goca bila je van sebe kada je čula pismo u "Eliti".

- Šokirana sam! Ništa to nisam znala ni čula, kako to odjednom nije mi jasno... Nek je dete živo i zdravo, nek je sve kako treba. Sad smo upalili TV, komšinica zove, kaže:"Upali da vidiš", ništa mi nije jasno. Ne znam šta da kažem... Ako je njegovo, naše je... Svakako, dete niko neće osporiti, ako je njegovo, to je to. U svakom slučaju, nek je živo i zdravo - rekla nam je zbunjena Goca.

- On kad izađe neka vidi, neka porazgovaraju, pa nek se dogovore... Ne znam ništa - šokirana je bila Munjezova mama.

- On jako voli decu, bio bi dobar otac, ali ovo je sad stvarno šok... Evo, gledam ga, i on je u šoku. Ja sam pre pet minuta uključila TV, čula šta sam čula, sela i zapalila cigaretu - rekla je ona za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević