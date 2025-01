Vest o tome da Ana Nikolić, naša poznata pevačica, želi da izgovori sudbonosno "DA" pored groba patrijarha Pavla, iznenadila je naciju, a samo nekoliko meseci pre ove vesti, kako se pisalo, burni raskid punio je novinske stupce.

Naša poznata pevačica Ana Nikolić šokirala je domaću javnost kada je otkrila da je stupila u vezu sa Goranom Ratkovićem, kompozitorom, poznatijim kao Rale. Njihova veza je veoma burna, s obzirom na to da je malo-malo pucala tikva među njima, ali na kraju, ipak su ostali zajedno.

Danas, kao bomba, u medijima je odjeknula vest da Ana Nikolić želi da se crkveno venča sa Raletom, što je otkrio izvor za medije, a o čemu se možete informisati detaljnije u nastavku:

No, međutim, pre samo četiri meseca, mediji su brujali o navodnom skandalu koji je pevačica napravila. Naime, reč je o tome da je, kako je tada naveo izvor za medije, Ana demolirala Raletov muzički studio kada su se posvađali.

- Ana je otišla kod Raleta i znala je da će tamo biti ta neka nova pevačica. Rekla mi je i ko je, ali ja te nove ne znam. Međutim, ono što ju je iznerviralo i poteralo na dramu je to što je ta devojka bila u kratkoj haljini. Kako mi je i sama rekla, ako se sećate ono kad je Rasti grebala auto, isto to je i sada uradila, samo nije auto, već je Raletu polomila ekran od kompjutera, a jedan je bacila kroz prozor. Onda je lupala sve što joj je palo pod ruku, demolirala mu je studio. Ona je to meni ispričala na šaljiv način, a ja sam joj rekao da to nije šala i da preteruje. Znam i da je Rale na sve načine pokušavao da odnos sa Anom bude dobar, pa je na njene drame reagovao vrlo smireno - otkrio je tada izvor i dodao:

- Rale je uveliko pripremao i nove pesme za Anu, mnogo se dao tome i trudio, ali prosto s njom se ne može izaći na kraj. Ja jesam blizak s njom, pa je možda bez veze što ovako pričam, ali isto tako znam da je Rale bio dobar izbor za nju i žao mi je što se ovako završilo. Ali ko zna. To su Rale i Ana, sve je moguće - izneo je tada sagovornik.

Autor: Nikola Žugić