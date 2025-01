Aki Rahimovski dve godine pred smrt dobio dete s 27 godina MLAĐOM ženom: Iza sebe je ostavio trogodišnjeg sina, ovo je njegova životna priča!

Na današnji dan pre 2022. godine preminuo je pevač Aki Rahimovski. Frontmen grupe "Parni valjak" imao je zanimljiv život.

Dve godine pred smrt Aki Rahimovski je dobio treće dete sa suprugom koja je bila mlađa od njega 27 godina. Rahimovski je vezu sa 27 godina mlađom Barbarom držao van očiju javnosti. Ona se nikada nije javno eksponirala, te je retko ko znao kako izgleda. Iako se trudio da privatan život sačuva što je više moguće, poznato je da se Rahimovski ženio dva puta. Iz prvog braka ima sina Kristijana kog je napustio kada je imao tri godine.

Kristijan Rahimovski svojevremeno je pričao o njihovom odnosu i tom prilikom je otkrio da nikad nisu bili kao otac i sin.

- Ja svom ocu nikada nisam sudio. Imali smo nesuglasica mnogo puta zbog nekih stvari, ali smo i u tim nesuglasicama bili dovoljno iskreni da se ne lažemo - rekao je Kristijan tada za „RTL Ekskluziv“ i dodao:

- Moj odnos s ocem nije bio težak. Jer mi taj odnos klasičnog oca i sina nikada nismo imali, s obzirom na to da on kao velika zvezda ovih prostora spada u tu generaciju koja od 350 dana u godini svira 200. Zapravo, mi nikada nismo uspeli da izgradimo neki odnos. Kad si mali, ne shvataš to, a pošto se dugo godina bavim muzikom, što sam stariji, neke stvari više shvatam. Ali opet, to nije izgovor da se neke stvari ne promene jer mislim da se uvek može kad se hoće. Ali nisam ja taj sad da sudim svom ocu - ispričao je Kristijan jendom prilikom.

Aki Rahimovski dobio je dete u sedmoj deceniji

Aki Rahimovski je 2020. godine, sa Barbarom dobio devojčicu, ali svoj odnos držali su daleko od očiju javnosti.

U drugom braku bio je sa Ingrid, sa kojom je dobio ćerku Dinu. Iako je brak trajao skoro četiri decenije, njih dvoje nisu se zajedno pojavljivali pa malo ko zna kako ona izgleda.

Inače, Aleksandar Aki Rahimovski rođen je u Nišu, ali se ubrzo sa porodicom preselio u Skoplje. Kako mu je otac bio muzički profesor, sa sedam godina je krenuo u muzičku školu, odsek klavir i pevanje.

Autor: Nikola Žugić