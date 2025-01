Folk pevač dugo krio od žene da je na lekovima, svake večeri krišom išao u bolnicu: Borio se s ovim mentalnim poremećajem

Folk pevač Sloba Vasić svojevremeno se borio s anksioznošću, zbog čega je bio zavistan od lekova za smirenje, o čemu je jednom prilikom otvoreno, javno govorio.

On je veoma mlad zakoračio u svet estrade, a još tokom takmičenja u "Zvezdama Granda" ostvario je veliku popularnost.

- Mi smo zaista odjednom postali poznati, bio je to lep period ali i drugačiji u odnosu na sve što se dešava danas na muzičkom tržištu. Bio sam dete kada sam sve to počeo i prosto sve se nametnulo i velika popularnost i sve što ide sa tim, veliki novac i sve što ide uz to. Moja generacija je bila jako uspešna i svi su dobri pevači. Desilo se i nakon takmičenja da me je zadesio i veliki hit „Anonimna“ koji je samo još duplirao moju popularnost, novac i sve što ide sa tim i bilo mi je teško kako da se izborim - priznao je Sloba.

Takođe je tada otkrio da je molio menadžere da spoji bar dva dana slobodna jer nije više mogao da se izbori sa svim tim, ni psihički niti fizički. Istakao je da je takvo odrastanje mnoge odvelo na pogrešan put, jer svet kafane, donosi sa sobom i alkohol, ali i narkotike.

- Nudili su mi kako bih lakše izdržao između ostalog. Priđu jednostavno i pitaju da li konzumiram. Umeo sam da popijem alkohol, to priznajem, ali nikada se nisam drogirao, iako znam da za mene kruže te priče- istakao je Sloba.

On se prisetio i kada je dobio prvi anksiozni napad, nakon čega se odmah obratio za stručnu pomoć.

- U početku sam odlazio svako veče u bolnicu, nisam znao da li mi je visok pritisak na nervnoj bazi. U bolnici su mi dali prvo tablete za snižavanje pritiska, ali pošto sam dolazio nekoliko večeri jer su se javljali, meni nepoznati simptomi, onda su mi dali tablete za smirenje. Prvo sam pio jedan lek, da bih na posle povećavao dozu - otkrio je pevač sa knedlom u grlu.

Lekovi su godinama bili njegova doza smirenja, a to je bio i razlog zbog čega je zapostavio medijska gostovanja jer nije znao u kom trenutku će se javiti napadi. Nije želeo da se sazna za taj deo njegovog života, a najveću podršku mu je pružila njegova supruga Jelena kojoj je zahvalan na nesebičnoj ljubavi.

- Ja sam i njoj ćutao o tome, borio sam se uz lekove i jednog dana sam joj sve priznao. Nije to faza za Lazu Lazarevića, nije čovek lud, ali prosto nisam bio stabilan. Kad sam joj rekao, odmah je tražila rešenje i eto... Uz njenu pomoć i uz pomoć terapija Lave, ja sam rešio svoj problem. I zato pričam sada o tome, da ljudi znaju da ima rešenja. Ne pijem više lekove, od sedmog dana više ne brojim. Zaista sam im zahvalan– ispričao je Vasić.

