Dara Bubamara neguje decenijsko prijateljstvo s kreativnim direktorom "Granda" Sašom Popovićem, međutim u jednom periodu bili su u svađi.

Pevačica se sada u jednom intervjuu prisetila svađe s Popovićem, koja je nastala uoči izlaska njenog albuma "Ciao amore".

- Saša i ja se toliko ceo život volimo, to je ta novosadska linija. On je živao u Novom Sadu, kada sam počinjala, on je dolazio u Hotel Park da me gleda, pre Košave sa Dunova, dolazio je u Taš da me gleda. Znači čak je jednom došao sa Nedom ili Draganom Mirković, znači on me je obožavao. I dan danas. Jedini problem nastao je na albumu "Zidovi". Ja sam izbacila taj album i u to vreme je bilo puno pirata. Nije bilo Youtube-a, nije bilo streamova. CD-ovi su se prodavali na Terazijama i mogao si da ih kupiš gde hoćeš. Kad kažem CD-ovi, ne mislim originalni, nego mislim oni nasnimljeni piratski. I stvarno nisu mogli da se bore izdavači sa tim, da imaju dobru zaradu od prode CD. Međutim, ja sam došla i tražila sam da pokrijem trošak za svoj album "Ciao amore". Otišla sam kod njega i tražila da mi se pokriju troškovi za taj album, zato što su se sa "Zidovima" ubili od para. Nema veze što su bili pirati, to je bio neki tiraž, nenormalan. A Saša mi kaže:"Baš stvarno nije momenat, veruj mi, evo kako bude, ne znam, daćemo ti". Ja kažem:"Ne, Sale, ja to moram platiti, znaš koliko kompozitori traže pare? Aranžman, spotovi". Saša kaže kao:"Nemoj, ajde videćemo šta, ali ne mogu ja to da platim". Međutim, ja sam se tu bila uvredila odmah, meni je to bilo krivo. Nema tu kod mene dva puta da razgovaramo, da cinculiramo... Cenkanje. Ja se nikad nisam cenkala. Koliko je? Deset, evo ti dvadeset - priča Dara, koja je tada album izdala za znatno manju produkcijsku kuću.

- Koliko sam ja hrabra. Meni je bilo bitno samo da to izađe. Ja sam to izbacila, imala sam hitove "Ćao amore", "Mili moj", "Ne planiram", "Ona te pali", da ne nabrajam. Razbijem taj album. Sve bude super. Pomirili smo se kada sam se udala. Čestitao mi je rođenje sina i poslali su mi on i Brena cveće na svadbu, ogromno cveće, ja nikada nisam videla toliko cveće u životu. I kada sam rodila sina rekao mi je:"Čestitam ti, ne mogu da verujem, zove se Konstantin kao moj otac". Njegov otac je bio inače pop u Novom Sadu. I tu tako krenuo kontakt i sve to. Uvek smo se voleli i dan danas kad god nešto treba on mene nazove, znači ne mogu da kažem, stvarno mi je prijatelj iskren i voli me. To su bile smešne neke svađe, ništa to nije niko nikog prevario, nekog zeznuo ili nešto, uvredio nekog. Drago mi je što imam takog čoveka koji me podržava ceo život - zaključila je pevačica.

Autor: D. T.