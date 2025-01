Hoće da ponovo budu zajedno: Zoran Marjanović juri Indi da se pomire, ona neće ni da čuje

Kompozitor Zoran Marjanović na sve načine pokušava da se pomiri sa doskorašnjom devojkom, pevačicom Indirom Aradinović Indi, kako bi nastavili da budu prijatelji i poslovni saradnici.

Prema pisanju Kurira, kompozitor, kojem se po drugi put sudi za ubistvo supruge pevačice Jelene Marjanović, požalio se prijateljima da mu je žao što je izbio skandal sa Aradinovićevom, zbog čega su prekinuli svaki kontakt.

Njih dvoje su zaratili, podsetimo, kad je Aradinovićeva dobila glasovne poruke u kojima ju je Zoran ogovarao kod zajedničke prijateljice. Detalje je za domaće medije preneo njegov bliski prijatelj i poslovni saradnik:

- Zoran i Indi su bili odlični prijatelji. Tačno je ono što je ona rekla. Da li je bilo nešto više ili manje, u to ne ulazim, ali istina je da su njih dvoje pun pogodak što se posla tiče. Indi je povređena i ljuta i dalje. Čini mi se da ne želi ni da čuje za njega, ali on bi voleo da se strasti smire i da sve bude kao pre incidenta. Indi je u najtežim trenucima bila uz njega, pomagala mu oko najsitnijih detalja, ali onda je došlo do sukoba zbog kojeg su prekinuli kontakt. Ona radi punom parom i peva pesme koje joj on je napisao, ali komunikaciju nemaju, iako bi Zoran voleo da se ta situacija reši - priča izvor.

Indi je za Kurir pre nekoliko nedelja rekla da je ona Zoranu skinula masku.

- To je čovek koji pije kao smuk usred velikog posta i govori kako posti, nosila sam mu čak i posnu hranu. Tako pijan me je ucenjivao da ni slučajno ne smem da snimim pesmu za koju u porukama tvrdi da ju je on radio, a zapravo smo je radili zajedno. I tu sam shvatila da što trezan misli, pijan govori - objasnila je ona.

Autor: pink.rs