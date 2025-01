Od čega živi Veljko Ražnatović? Ima dve firme, u privatni biznis uložio 50.000 evra: Oduvek sam hteo time da se bavim

Veljko Ražnatović, profesionalni sportista, bavi se i privatnim biznisom u koji je uložio veliki novčani iznos.

Posao Cecinog sina vezan je za mesto u kome živi, ali i za rodno mesto njegove majke. Naime, Veljko Ražnatović je 2018. godine odlučio da se bavi svinjogojstvom, jer mu je, kako kaže, oduvek bila želja da se bavi nekim poslom koji ima veze sa životinjama.

– Imam dve farme, jedna radi a druga uskoro kreće punim pogonom. Jedna je kapaciteta otprilike 45 grla, a ova što sad radim će biti kapaciteta 10 do 12.000 grla, s tim da, naravno, u početku neće biti toliko.

- Ja sam uvek hteo da se bavim poljoprivredom, da budem na selu. Međutim, nisam znao tačno šta, da li da čuvam krave, piliće, ali nisam znao puno o tome, već su to bile neke moje želje. Moj tast radi piliće, sa njim sam seo. Tada mi je on objasnio sve, ja sam uzeo digitron, preračunao se i meni se ta matematika svidela.

- Što se tiče te matematike, ima i šta je loše i šta je dobro. Sada kada dignemo brojčanost, ne može da se desi da te neko izbaci sa posla, u smislu da bude loša cena dugo, da ti nemaš matematike (zaradu) pa da moraš zbog toga da zatvoriš. Pravim generacijski posao kojim će moći da se bave deca moje dece. Na to ćemo moći da se oslonimo iako ne bude bilo ništa od boksa. Želim da bude stub. Čim sam imao tu neku viziju u glavi znao sam da moram da je realizujem. Boks je sport koji je vrlo nezahvalan, a da budem indijanac samoživi koji ima sve u životu, a da ne mogu da pružim isto svojoj deci. Ja bih smatrao da sam promašaj – rekao je Veljko nedavno u podkastu "Prava priča"

Pre farme u Titelu Veljko je napravio farmu u selu pored Žitorađe, a komšije su otkrile i koliko je novca uložio u nju.

- Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma, koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada – rekao je jedan od komšija za "Blic".

