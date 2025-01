KAD SMO POČINJALI, DESILA SE... Slavko Banjac progovorio o odnosu s Vesnom Zmijanac, pa poručio: Istina će izaći na videlo

O odnosu sa koleginicom ali i kako gleda na mlađe kolege pevač je govorio u intervjuu.

Slavko Banjac najavio je veliki solistički koncert u Beogradu za sredinu februara, a otkrio je koliko je ponosan na ceo projekat, posebno zbog muzike koju danas snimaju njegove mlađe kolege, a koja mu se nimalo ne dopada.

- Koncerti kakve ja pravim zaista zahtevaju dosta truda i rada. Tim ljudi sa kojima radim je odličan i često su angažovaniji od mene. Potpuno su se posvetili pripremama, to su zaista vrhunski muzičari. Meni je cilj kvalitet, ja radim pesme koje treba kod ljudi koji me slušaju da probudim najbolja osećanja - rekao je Slavko, pa je potom uz promenu raspoloženja prokomentarisao i danas popularne žanrove poput folk-trepa, a koji je sve prisutniji na estradi:

- Ne želim mnogo da komentarišem to kakva je muzika danas, kakvu neke kolege snimaju. Mnogo je problema tu, Srbija to nije zaslužila, a o tome treba da pričaju oni koji je izvode. Izaći će istina na videlo, pa će se možda neko i setiti mojih intervjua u poslednjih sedam godina.

Slavko tvrdi da mu se novi žanrovi na estradi ne dopadaju.

- Neću da kvarim raspoloženje jer pričamo na ovu temu. Nemam razloga da poredim neke stvari jer ta muzika koja se danas pravi, ne može sa mojom da se poredi. Mogu samo da zahvalim svim mojim kolegama koji brane kvalitetnu muziku, po cenu svega.Slavko tvrdi da roditelji danas ne vode računa o deci i ne posvećuju se njihovom vaspitanju, ali da je on uspeo da održi svoje na okupu, uprkos brojnim obavezama.

- Kada je reč o porodici, tu se uvek rasplinem kad govorim. Nekad kažem previše jer sam lud! Ali biću kulturan.Porodice su danas izgubile kredibilitet. Prepustile su decu da ih vaspitavaju drugi. Sačuvao sam svoju porodicu od svega toga, od mreža, telefona i tako dalje. Strašno je što su deci idoli koji ne zavređuju ni trunku pažnje.Roditelji se ne bave decom, zato se dešava danas ovo što se dešava. Histerija se danas dešava na sceni, histerični su pevači, a deca nam sve to slušaju. Bio sam na koncert gde sam video potpuno ludilo. Majke od 35 godina bacaju decu od 10 godina pevačima, samo da bi bili bliže njih. Gde onda ide naša zemlja, šta mi slušamo? Trpela je i moja porodica zbog mog posla, ali sam uspevao nekako sve da kanališem.

Banjac je potom govorio o prijateljstvu sa Vesnom Zmijanac, navodeći da treba da povede računa o njenom zdravlju.

- Bog je bio blagonaklon prema meni, pa me je spojio sa Vesnom Zmijanac, kad smo počinjali uz svo to prijateljstvo desila se i ta pesma, taj naš duet.Tada smo postali još prisniji. Vesna Zmijanac će pevati do kraja života. Nemoguće je zaustaviti tu želju i tu ljubav koju ona nosi. I ja sam takav, To koliko se ona daje bezgranično je prelepo. Koliko god je opasno za njeno zdravlje i problematično, nju taj kontakt sa publikom koja je divna, hrani i leči.Ja bih voleo da se više nikada ne ponovi neko zlo i neki problemi, jer Vesna je divna. Uživam u njenim pesmama i komentarima, ona je jedan ozbiljan i veliki lik.

