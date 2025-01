JELENA ROZGA I IVAN HULJIĆ PUCAJU OD LJUBAVI! Ljubavni par uživa u Budimpešti: Pali strastveni poljupci

Iako se o njihovoj ljubavi pisalo još pre desetak godina, do sada niko nije uspeo da golupčiće uslika zajedno u prisnijoj pozi, koja bi pokazala da između njih ima nešto više od prijateljstva.

Jelena Rozga i Ivan Huljić su pre više od godinu dana obnovili svoju ljubavnu vezu, pa tako uživaju u svojoj romansi daleko od očiju javnosti.

Hrvatska pevačica i sin kompozitora Tončija Huljića smuvali su se tokom rada na njenoj pesmi "Od čega sam ja", a Ivan je bio podrška Jeleni i tokom njenih decembarskih i januarskih koncerata u beogradskom Sava centru. On je tada sedeo u publici kako ne bi privukao pažnju medija.

Ipak, iako se o njihovoj ljubavi pisalo još pre desetak godina, do sad niko nije uspeo da golupčiće uslika zajedno u prisnijoj pozi, koja bi pokazala da između njih ima nešto više od prijateljstva, kako su i sami do sad tvrdili. Paparaco uslikao je još letos Jelenu i Ivana tokom romantične šetnje u Budimpešti, gde su proveli vikend. Oni su sve vreme šetali glavnim gradom Mađarske držeći se za ruke i ne skrivajući emocije, misleći da ih niko ne primećuje. No, prevarili su se.

- Jelena i Ivan imaju običaj da često otputuju zajedno na nekoliko dana kad god im obaveze to dozvole. Bili su i u Parizu, a kao što vidite, letos su skoknuli i do Budimpešte. Trudili su se da budu neupadljivi i ponašali su se kao sav normalan svet. Sve vreme tokom šetnje su se držali za ruke, a pali su i poljupci. Baš su delovali zaljubljeno. Najpre su popili kaficu, a onda su otišli i u šoping. Kako je tog dana bilo jako toplo, Ivan je obukao bermude, dok se Jelena odlučila za farmerke i običnu majicu, a na očima je nosila sunčane naočare. Divan par, na kilometar se vidi da pucaju od ljubavi - ispričao je sagovornik, koji je i uslikao golupčiće.

Vezu svog sina i pevačice, prokomentarisao je i Tonči Huljić, koji je istakao da se ne meša sinu u ljubavne izbore.

- Neću ja sinu da ulazim u krevet. Podržavam ako je to njihova sreća, ako nije istina nikom ništa - rekao je za medije kompozitor.

Podsetimo, i sama Jelena je priznala da je zaljubljena do ušiju, ali nije htela da otkriva identintitet svog partnera.

- Nisam više solo igračica. Gledam u najlepše plave oči. Sve je mnogo lakše s obzirom na to da radimo isti posao. Meni je sve najlepše na njemu. Mama ga obožava, i tata, stari Rozga isto. Sličan je Jeleni Rozgi, neopterećen, normalan, dobar dečko - rekla je za "In magazin" letos Rozga, opisujući svog partnera.

