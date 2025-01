MILAN STANKOVIĆ SLIKAO ŠAKU PUNU TABLETA: Pevač se javno oglasio i pokazao mnoštvo pilula, zabrinuo fanove (FOTO)

Vodi računa o svom zdravlju!

Milan Stanković uslikao je jednom prilikom suplemente koje redovno uzima, a ta fotografija zabrinula je mnoge, budući da smatraju da je doza prevelika.

Naime, Stanković je u vreme kada je uzimao tu količinu suplemenata imao i redovne treninge, te je zbog toga morao da vodi da računa o tome da redovno uzima sve vitamine.

Podsetimo, pevačica Vesna Zmijanac otkrila je jednom prilikom informacije o Milanu Stankoviću koji se povukao sa javne scene i posvetio veri.

- Nismo se čuli poslednjih dva do tri meseca. Nisam sigurna da se on nešto spektakularno vraća još. Nadam se da će se poželiti i da će mu to doći. Za mene je on jedan od najboljih pevača na svetu i molim ga već tri godine da se vrati. Verujem da on samo čeka novu pesmu, ne može on da peva šta bilo. Mora sam to da pravi, a to je posao. Bez problema bi mogao da bude svetska zvezda, rekla je za Radio Svetski.

Inače, takođe su kružile priče da je Milan hteo da se zamonaši pre nekoliko godina, međutim, samo se ispostavilo da je redom obilazio manastire. On se nije oglašavao previše po pitanju toga, pa se ni danas ne zna tačno kakvi su mu planovi po tom pitanju.

Autor: M.K.